Sofía Berenice Morín Pérez es una abogada y activista reconocida en la Ciudad de México, debido a que mantiene una lucha abierta en contra de las corridas de toros y la defensa de los derechos animales.

Su participación en actos de protesta ha sido constante en el Congreso capitalino, ante el cual ha denunciando la falta de compromiso de legisladores, con la causa a favor de los animales.

En medios y foros públicos Sofía Berenice Morín Pérez ha señalado irregularidades en refugios, documentando casos de maltrato y ha presentando denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la CDMX.

En 2025 se unió al Comité de Bioética de Agatan, acompañando procesos de revisión técnica y jurídica relacionados con iniciativas de bienestar animal y prohibición de espectáculos con animales.

Desde dicho espacio, también ha intervenido en foros abiertos con observaciones legales a comisiones legislativas, además de que ha participado en debates sobre regulación de refugios y albergues.

¿Cuántos años tiene Berenice Morín Pérez?

Datos disponibles en reportes periodísticos indican que Sofía Berenice Morín Pérez nació en 2001, por lo que hasta enero de 2026 tendría entre 24 y 25 años de edad.

¿Berenice Morín Pérez está casada?

No hay información pública confirmada acerca del estado civil de Sofía Berenice Morín Pérez, pues su vida personal en ese aspecto se mantiene reservada y fuera de medios.

¿Cuántos hijos tiene Berenice Morín Pérez?

No hay registros disponibles que indiquen que Sofía Berenice Morín Pérez tenga hijos, su perfil público se centra en la actividad profesional y en el activismo por los derechos animales.

¿Qué estudió Berenice Morín Pérez?

En lo que corresponde a la formación académica que ha desarrollado Sofía Berenice Morín Pérez, la información que ha compartido en LinkedIn señala que estudió:

Licenciatura en Derecho – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Formación como Paramédico – certificación en atención prehospitalaria

¿En qué ha trabajado Berenice Morín Pérez?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Berenice Morín Pérez, la activista es integrante del Comité de Bioética de Agatan y ha trabajado en:

Mesera

Organizadora de eventos

Vendedora de boletos

Trabajadora en teatro

Administradora de eventos

Integrante del Comité de Bioética de Agatan