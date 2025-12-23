La noche del domingo 21 de diciembre Óscar Noe Medina González, ‘el Panu’, fue asesinado a balazos en un restaurante de la Zona Rosa; quien era el yerno de Adolfo Rojo Montoya, ex diputado del PAN en Sinaloa.

De acuerdo con las últimas indagatorias, ‘el Panu’ se encontraba en el restaurante Luau en compañía de su esposa, algunos socios, su mamá, sus hijos y su cuidadora, cuando se perpetró el ataque que terminó con su vida.

Aquí te contamos lo que sabemos de Adolfo Rojo Montoya, ex diputado del PAN y suegro del ‘Panu’, como:

¿Quién es Adolfo Rojo Montoya?

¿Cuántos años tiene Adolfo Rojo Montoya?

¿Cuál es el signo zodiacal de Adolfo Rojo Montoya?

¿Adolfo Rojo Montoya tiene esposa?

¿Adolfo Rojo Montoya tiene hijos?

¿Qué estudió Adolfo Rojo Montoya?

¿Cuál es la trayectoria de Adolfo Rojo Montoya? y más

¿Quién es Adolfo Rojo Montoya?

Adolfo Rojo Montoya, suegro del ‘Panu’, es un político originario de Guamúchil, Sinaloa, con trayectoria política en el PAN; actualmente es funcionario de un gobierno de Morena.

Rojo Montoya creció en una familia comerciante, pues su papá, Adolfo Rojo Beltrán, era dueño de un negocio de compra-venta de semillas, donde el ex diputado del PAN trabajó desde los 14 años.

¿Cuántos años tiene Adolfo Rojo Montoya?

Adolfo Rojo Montoya nació el 6 de octubre de 1965, por lo que actualmente tiene 60 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Adolfo Rojo Montoya?

Ya que el cumpleaños de Adolfo Rojo Montoya es el 6 de octubre, el suegro del ‘Panu’ nació bajo el signo zodiacal de Libra.

Las personas Libra son conocidas por su diplomacia y búsqueda del equilibrio y aversión por los conflictos.

¿Adolfo Rojo Montoya tiene esposa?

Sí, Adolfo Rojo Montoya se casó con su esposa, Margarita, el 13 de mayo de 1993.

¿Adolfo Rojo Montoya tiene hijos?

Sí, de acuerdo con su biografía, Adolfo Rojo Montoya tiene junto con su esposa Margarita 3 hijos:

María Alejandra

Adolfo

María José

Esta última es quien era la esposa de Óscar Noe Medina González, ‘el Panu’, jefe de seguridad de Los Chapitos asesinado el 21 de diciembre en la Zona Rosa de la CDMX.

¿Qué estudió Adolfo Rojo Montoya?

Adolfo Rojo Montoya es licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

¿Cuál es la trayectoria de Adolfo Rojo Montoya?

Adolfo Rojo Montoya tiene trayectoria política como militante del PAN; actualmente es director de Turismo de la zona centro de Sinaloa, del gobierno de Rubén Rocha Moya.

Como militante del PAN, ocupó cargos como:

Presidente municipal de Salvador Alvarado, en 2001

Delegado federal de Migración en Sinaloa, en 2005

Diputado federal en la LXI Legislatura, en 2009

Diputado local de la LXI Legislatura del Congreso de Sinaloa en 2013

Presidente del CDE del PAN en Sinaloa en 2015

Adolfo Rojo Montoya es suegro del ‘Panu’, jefe de seguridad de Los Chapitos, asesinado en CDMX

Alfonso Rojo Montoya, ex diputado del PAN y funcionario de Sinaloa, es el suegro del ‘Panu’, según afirmó el periodista Carlos Jiménez.

Esto se reveló luego de que se diera a conocer que su esposa, presente el día del ataque en CDMX fue identificada como María José Rojo, una de las hijas del político sinaloense.

‘El Panu’ había arribado a la CDMX apenas dos días antes del ataque y se hospedaba en un AirBnb junto con su familia; tras el ataque su esposa dio un nombre diferente para que no se le relacionara con Los Chapitos.

Sin embargo, posteriormente fue identificado ya que su madre, presente también en el restaurante, compartió su nombre real; sin embargo, negó conocer la ocupación real de su hijo y sostuvo que “creaba animalitos”, según el periodista.