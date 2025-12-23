María José Rojo fue identificada como la esposa del ‘Panu’, Óscar Noe Medina González, asesinado en la Ciudad de México (CDMX), la noche del 21 de diciembre.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, María José Rojo se encontraba en el lugar del ataque donde murió su esposo y mintió sobre su identidad a la llegada de las autoridades.

Aquí te contamos lo que sabemos sobre María José Rojo

¿Quién es María José Rojo?

María José Rojo es una de los 3 hijos de Adolfo Rojo Montoya, ex diputado del PAN en Sinaloa, y esposa del jefe de seguridad de Los Chapitos, Óscar Noe Medina González, alias ‘el Panu’.

¿Cuántos años tiene María José Rojo?

Se desconoce la edad exacta de María José Rojo, esposa del ‘Panu’; sin embargo, se reporta que tiene aproximadamente 30 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de María José Rojo?

Ya que no conocemos la fecha de cumpleaños de María José Rojo, no se sabe bajo qué signo zodiacal nació María José Rojo

¿María José Rojo tiene esposo?

Sí. De acuerdo con la información dada por Carlos Jiménez, María José Rojo está casada con ‘el Panu’, líder criminal de la facción del Cártel de Sinaloa de Los Chapitos, asesinado en un ataque armado dentro del restaurante Luau de la Zona Rosa en la CDMX.

¿María José Rojo tiene hijos?

Según el reporte de Carlos Jimenez, María José Rojo se encontraba en el restaurante del ataque junto con sus hijos; sin embargo, no se ha confirmado por las autoridades la presencia de menores en el lugar de los hechos.

¿Qué estudió María José Rojo?

Tampoco se tiene información sobre la educación o último grado de estudios de María José Rojo, esposa del ‘Panu’.

¿Cuál es la trayectoria de María José Rojo?

De acuerdo con los reportes, María José Rojo, hija de Adolfo Rojo Montoya y esposa del ‘Panu’, es modelo.

Se desconoce si se ha dedicado a algo más o sus trabajos más importantes en la rama del modelaje.

María José Rojo, esposa del ‘Panu’,mintió sobre identidad del líder criminal

María José Rojo, quien se encontraba en el restaurante Luau al momento del ataque en contra de su esposo, ‘el Panu’, mintió a las autoridades sobre la identidad del líder criminal.

Y es que los primeros reportes señalaron que María José Rojo afirmó que su esposo se llamaba Óscar Ruiz, por lo que en primera instancia se pensé que se trataba de un empresario hotelero.

Sin embargo, fue identificado ya que su madre, presente también en el restaurante, compartió su nombre real y se le relacionó con Los Chapitos.

De acuerdo con la suegra de María José Rojo, Óscar Medina se dedicaba a “criar animalitos” y negó conocer la ocupación real de su hijo.