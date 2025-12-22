Una balacera que desató el pánico se reportó en el restaurante de comida china Luaú, en la Zona Rosa del centro de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos se reportaron la noche del domingo 21 de diciembre, cuando dos hombres ingresaron para atacar a 3 personas; un hombre murió en el ataque.

Balacera en restaurante Luaú en Zona Rosa deja un muerto y un herido

Alrededor de las 8 de la noche se reportó una balacera dentro del restaurante Luaú, ubicado en la calle Niza 38 de la colonia Juárez.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al menos dos hombres ingresaron al restaurante de la Zona Rosa y atacaron con armas de fuego a una mesa en la que se encontraban dos hombres y una mujer.

En la balacera, los dos hombres resultaron heridos, mientras que la mujer no reportó lesiones.

De los heridos, un hombre perdió la vida dentro del restaurante Luaú, mientras que el otro, de alrededor de 35 años de edad, resultó herido en un glúteo.

Al lugar se presentaron elementos de la SSC, así como paramédicos particulares, quienes atendieron al herido y lo trasladaron a un hospital cercano.

“De acuerdo con los primeros reportes, una mujer y dos hombres consumían alimentos en el sitio cuando dos sujetos llegaron, realizaron las detonaciones y huyeron a bordo de una motocicleta. Derivado de lo anterior, un hombre perdió la vida, mientras que otra persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital”. SSC

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un reporte de disparos, al parecer tras una agresión directa en contra de tres personas que se encontraban en un establecimiento de venta de comida, en la calle #Niza, de la colonia #Juárez, en la alcaldía… pic.twitter.com/KvRtPUq4jX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 22, 2025

No hay detenidos por balacera en restaurante Luaú; atacantes huyeron

Por otra parte, se reportó que los dos hombres que ingresaron al restaurante Luaú e iniciaron la balacera escaparon en una motocicleta.

Los atacantes fueron seguidos por las cámaras de videovigilancia de la CDMX, sin embargo, no han sido localizados.

Es decir, hasta el momento no hay detenidos por el hecho violento que se vivió en la Zona Rosa de la CDMX.

De acuerdo con la SSC, se dio parte al agente del Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones correspondientes del caso.