La Alcaldía Iztacalco puso en marcha el Dispositivo de Seguridad Navideño con el objetivo de garantizar celebraciones decembrinas en un ambiente de tranquilidad, orden y convivencia familiar.

El operativo contempla la participación de más de 90 elementos de la Policía Auxiliar, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, quienes realizan recorridos preventivos y labores de vigilancia permanente en las distintas colonias de la demarcación.

Operativo navideño refuerza la seguridad en Iztacalco

En el despliegue participan los sectores Pantitlán, Tlacotal e Iztaccíhuatl, con la asignación de más de 30 elementos de seguridad en cada uno, enfocados en salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los vecinos, así como en reforzar la presencia institucional durante los días de mayor convivencia social.

Las acciones implementadas buscan inhibir delitos y faltas administrativas que alteren el orden público, además de brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la temporada decembrina.

De manera complementaria, la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene un despliegue especial con la activación de tres brigadas integradas por seis elementos cada una, así como una brigada nocturna con atención las 24 horas, a fin de responder de forma inmediata ante cualquier emergencia.

Iztacalco refuerza seguridad en Navidad con operativo especial. (Cortesía)

Dispositivo integral de seguridad en mercados de Iztacalco

Por otra parte, como parte del Operativo Romerías, la Dirección de Gobierno de la Alcaldía Iztacalco, en acompañamiento con 28 inspectores de Vía Pública, realiza recorridos de supervisión en las romerías instaladas en los mercados Apatlaco, Bramadero, Juventino Rosas y Agrícola Oriental, para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y la comercialización de productos permitidos.

Durante estas revisiones se retiran artículos cuya venta está prohibida, como pirotecnia, cigarrillos y bebidas alcohólicas, con el objetivo de prevenir riesgos y proteger tanto a comerciantes como a visitantes.

La Alcaldía Iztacalco reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instancias de seguridad y protección civil para proteger a la población y asegurar que las celebraciones decembrinas se desarrollen en un ambiente de orden y paz.