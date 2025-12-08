Lourdes Paz Reyes rindió su Primer Informe ante habitantes de Iztacalco, donde destacó avances sin precedentes en seguridad, infraestructura, programas sociales, salud, protección civil y desarrollo económico, consolidando uno de los periodos de mayor inversión pública en la demarcación.

Iztacalco mejora en seguridad: Lourdes Paz Reyes

La alcaldesa inició su mensaje con el rubro de seguridad, al asegurar que este año se concretó el mayor fortalecimiento institucional en décadas.

Entre los principales logros, destacó:

La Policía local creció de 37 a 204 elementos.

La flota vehicular aumentó de 8 a 48 patrullas y de 8 a 18 motopatrullas, reduciendo el tiempo de respuesta a menos de 7 minutos.

Reducción del 18% en los delitos de alto impacto.

3,600 operativos preventivos, cerca de 6,000 revisiones y 57 operativos de chatarrización.

1,200 solicitudes ciudadanas atendidas a través de 241 sesiones del Gabinete de Seguridad.

La nueva Policía Violeta brindó más de 100 apoyos a mujeres.

En Protección Civil, la alcaldía impartió 127 capacitaciones, formó 80 Comités y elaboró 74 capas del Atlas de Riesgos. Además, se atendieron 1,542 emergencias, 2,345 servicios prehospitalarios y se repararon 132 fugas de gas mediante el programa.

Avances en servicios urbanos impulsados por Lourdes Paz

La obra pública y los servicios urbanos fueron otro eje central del informe, con intervenciones de gran escala en infraestructura.

45 mil m² de carpeta asfáltica rehabilitada y más de 3 mil acciones de bacheo.

Rehabilitación de banquetas y 2 mil señalizaciones instaladas.

Inversión en drenaje, agua potable y mejoramiento hidráulico.

Mantenimiento a 140 escuelas, instalación de 14 mil luminarias y renovación de 56 mil metros de cableado.

30 inmuebles públicos rehabilitados, mejoramiento de los 16 mercados y construcción de más de dos senderos seguros.

En materia social, la estrategia “Manita de Gato” benefició directamente a 400 personas al mes e indirectamente a 400 mil habitantes. El programa “Caminos de Luz” intervino 23 colonias con mejoras de iluminación.

En salud, más de 53 mil personas recibieron servicios gratuitos; “Salud para el Pueblo” otorgó 22 mil atenciones, se realizaron 59 jornadas y el Centro Fortaleza brindó 8 mil consultas psicológicas. También se entregaron 656 aparatos ortopédicos y auditivos.

En apoyo a las mujeres, el programa “Mujeres por la Paz” atendió a 17,400 beneficiarias, superando diez veces la meta prevista. La Clínica y la Casa de las Mujeres brindaron más de 6 mil servicios especializados.

En infancia, se rehabilitaron cuatro CENDIS, se reforzó la alimentación de 624 niñas y niños, se impartieron talleres a 400 menores, se ofreció curso de verano a 70, y se entregaron uniformes y juguetes.

En inclusión, se brindó atención en 85 puntos con personas en situación de calle, se canalizó a 30 personas a programas sociales y se entregaron tinacos y materiales a viviendas vulnerables.

En desarrollo económico, se procesaron 1,151 trámites en SIAPEM; “Mi Negocio en Paz” asesoró a comercios; se regularizó al 60% de comerciantes de mercados y se renovó la imagen del mercado El Rodeo.

Inversión histórica en cultura y deporte en Iztacalco

Por primera vez se destinaron 1.5 mdp a mayordomías y comparsas, se apoyó a 82 talleristas y se registraron 60 mil asistentes a actividades culturales.

En cuanto al deporte, también destacan avances significativos que contribuyeron al bienestar juvenil e impulsaron el desempeño de atletas:

800 atletas recibieron uniformes.

500 representantes participaron en los Juegos CDMX 2025, obteniendo 173 medallas.

Se rehabilitó completamente la alberca Leandro Valle y avanza la renovación total de la alberca Antonio Argüelles.

Al cierre de su informe, Lourdes Paz afirmó que los resultados confirman que la transformación avanza con paso firme en la alcaldía.

Destacó que la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México ha sido clave para atender las necesidades de las y los iztacalquenses.

Iztacalco registra mejores cifras en obra pública en el Primer Informe de Lourdes Paz. (Cortesía )

El evento contó con la presencia del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien reconoció el trabajo de la alcaldesa y la estabilidad social en la demarcación.

También asistieron la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; legisladores federales y locales, autoridades judiciales, representantes federales y diversas alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México, quienes refrendaron su respaldo al actual gobierno.