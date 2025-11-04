El gobierno de la alcaldía Iztacalco, dio un paso enorme en tema de infraestructura y desarrollo social, pues con una inversión superior a los 19 millones de pesos se ha iniciado la rehabilitación de la alberca Leandro Valle.

Los trabajos de la nueva obra comenzaron el 3 de noviembre del 2025 y se planea que concluyan el 30 de marzo de 2026, beneficiando a más de dos mil usuarios.

Iztacalco reafirma su compromiso con el desarrollo social

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano señaló su compromiso por mejorar la infraestructura deportiva y ofrecer instalaciones seguras y funcionales, asegurando que “cada brazada es un acto de salud; cada risa, una forma de comunidad”.

Gobierno de Iztacalco busca ofrecer espacios seguros para fomentar el deporte (Cortesía)

Entre los trabajos de la rehabilitación de este espacio se encuentran:

Desmantelamiento y cambio de láminas en la techumbre

Reemplazo del policarbonato perimetral por cristal templado

Colocación de geomembrana como recubrimiento

Revitalización de la iluminación interior

Cambio del piso perimetral por concreto deslavado

Cambio de rejillas, bancos de salida

Rehabilitación de gradas por bancas de plástico

Asimismo, en baños y vestidores se harán trabajos de:

Colocación de mármol

Instalación de llaves mezcladoras antivandálicas

Reposición de sanitarios

Colocación de calentadores eléctricos instantáneos

Reparación de plafones

Pintura en muros y plafones

Revitalización de la iluminación y apertura de huecos para ventilación

Limpieza y resane

Gobierno de Iztacalco busca ofrecer espacios seguros para fomentar el deporte (Cortesía)

Mientras que en el cuarto de máquinas se efectúan labores de:

Limpieza profunda

Aplicación de pintura de esmalte en muros y plafones

Mantenimiento de tuberías y ductos

Colocación de una escalera de herrería

Con la rehabilitación de la alberca Leandro Valle, la administración de Iztacalco fortalece su compromiso por ofrecer instalaciones salubres, funcionales y seguras para fomentar el deporte y la recreación, en condiciones óptimas.