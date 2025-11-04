El gobierno de la alcaldía Iztacalco, dio un paso enorme en tema de infraestructura y desarrollo social, pues con una inversión superior a los 19 millones de pesos se ha iniciado la rehabilitación de la alberca Leandro Valle.
Los trabajos de la nueva obra comenzaron el 3 de noviembre del 2025 y se planea que concluyan el 30 de marzo de 2026, beneficiando a más de dos mil usuarios.
Iztacalco reafirma su compromiso con el desarrollo social
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano señaló su compromiso por mejorar la infraestructura deportiva y ofrecer instalaciones seguras y funcionales, asegurando que “cada brazada es un acto de salud; cada risa, una forma de comunidad”.
Entre los trabajos de la rehabilitación de este espacio se encuentran:
- Desmantelamiento y cambio de láminas en la techumbre
- Reemplazo del policarbonato perimetral por cristal templado
- Colocación de geomembrana como recubrimiento
- Revitalización de la iluminación interior
- Cambio del piso perimetral por concreto deslavado
- Cambio de rejillas, bancos de salida
- Rehabilitación de gradas por bancas de plástico
Asimismo, en baños y vestidores se harán trabajos de:
- Colocación de mármol
- Instalación de llaves mezcladoras antivandálicas
- Reposición de sanitarios
- Colocación de calentadores eléctricos instantáneos
- Reparación de plafones
- Pintura en muros y plafones
- Revitalización de la iluminación y apertura de huecos para ventilación
- Limpieza y resane
Mientras que en el cuarto de máquinas se efectúan labores de:
- Limpieza profunda
- Aplicación de pintura de esmalte en muros y plafones
- Mantenimiento de tuberías y ductos
- Colocación de una escalera de herrería
Con la rehabilitación de la alberca Leandro Valle, la administración de Iztacalco fortalece su compromiso por ofrecer instalaciones salubres, funcionales y seguras para fomentar el deporte y la recreación, en condiciones óptimas.