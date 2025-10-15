La Tiktoker Joselyn Yahaira, mejor conocida en redes sociales como ‘La Mafias’, fue detenida en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México (CDMX).

Reportes señalan que la creadora de contenido Joselyn Yahaira fue detenida luego de ser señalada como responsable del delito de robo en contra de un joven, a quien habría despojado de sus pertenencias en calles de la colonia Tablas de San Agustín.

Pero, ¿quién es Joselyn Yahaira, alias ‘La Mafias’? Esto sabemos de la Tiktoker detenida por autoridades de la CDMX.

Joselyn Yahaira, ‘La Mafias’ de TikTok, detenida (Especial)

Información en desarrollo...