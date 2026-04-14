Carlos Arceo Castañeda es un ingeniero mexicano especializado en infraestructura carretera, actual director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Fue designado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tras haberse desempeñado como director general de Carreteras dentro de la misma dependencia.

¿Quién es Carlos Arceo Castañeda?

Carlos Arceo Castañeda es un ingeniero con amplia trayectoria en el sector público, especializado en la planeación, construcción y operación de infraestructura carretera.

Antes de encabezar Capufe, se desempeñó como director general de Carreteras en la SICT, donde participó en proyectos estratégicos de la red federal.

¿Qué edad tiene Carlos Arceo Castañeda?

No existe información pública verificable sobre la fecha de nacimiento o edad de Carlos Arceo Castañeda.

¿Carlos Arceo Castañeda tiene pareja?

No hay datos públicos confirmados sobre su vida personal o estado civil, ya que su perfil público se concentra en su trayectoria profesional.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Arceo Castañeda?

Al no contar con una fecha de nacimiento disponible, no es posible determinar el signo zodiacal de Carlos Arceo Castañeda.

¿Carlos Arceo Castañeda tiene hijos?

No existe información pública que confirme si Carlos Arceo Castañeda tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Arceo Castañeda?

Carlos Arceo Castañeda es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Carlos Arceo Castañeda?

Carlos Arceo Castañeda ha desarrollado su carrera en el sector de infraestructura carretera federal, donde es reconocido por su experiencia técnica y de gestión.

Su trayectoria más relevante incluye: