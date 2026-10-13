Adán Escobedo Robles es un funcionario del sector educativo que se desempeña como director general del Colegio de Bachilleres (Colbach), institución pública de educación media superior en México. Fue designado para el cargo el 28 de noviembre de 2023 y ha participado en iniciativas relacionadas con el fortalecimiento académico, la permanencia escolar y el bienestar de los estudiantes.

¿Quién es Adán Escobedo Robles?

Adán Escobedo Robles es el titular de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal dedicado a ofrecer estudios de bachillerato.

El Colegio de Bachilleres cuenta con planteles escolarizados en la Ciudad de México y municipios de la zona metropolitana, además de opciones para cursar o certificar los estudios de nivel medio superior mediante modalidades no escolarizadas.

Adán Escobedo Robles fue designado director general el 28 de noviembre de 2023, según consta en documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Desde esa posición representa legalmente al organismo y encabeza su administración.

¿Qué edad tiene Adán Escobedo Robles?

El titular de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, no ha brindado detalles públicos sobre su edad ni fecha de nacimiento.

¿Adán Escobedo Robles tiene hijos?

Adán Escobedo Robles mantiene su vida privada lejos de su cargo como titular de la Dirección General del Colegio de Bachilleres.

¿Qué estudios tiene Adán Escobedo Robles?

El titular de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, Adán Escobedo es licenciado en educación.

¿En qué ha trabajado Adán Escobedo Robles?

Desde noviembre de 2023 se desempeña como director general del Colegio de Bachilleres. En este cargo ha participado en acciones de coordinación con autoridades educativas y otras instituciones para impulsar proyectos dirigidos a estudiantes de educación media superior.

En marzo de 2025, por ejemplo, participó en la inauguración de la reconstrucción del Edificio J del plantel 4 Culhuacán, en la Ciudad de México. Durante el acto destacó la participación de estudiantes, docentes, madres, padres de familia y autoridades para concretar la rehabilitación del espacio educativo.

En octubre de ese mismo año, intervino en una reunión entre el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para evaluar el programa Pase UAM: Tu esfuerzo vale, una iniciativa que busca facilitar el ingreso a esa universidad a estudiantes del Colbach con buen desempeño académico.

En febrero de 2026 también participó en actividades de colaboración con Centros de Integración Juvenil, enfocadas en la prevención de adicciones, la salud mental y el bienestar emocional de la comunidad estudiantil.

Como director general, Escobedo Robles encabeza una institución cuyo programa institucional 2025-2030 contempla objetivos relacionados con la inclusión educativa, la reducción del abandono escolar, el fortalecimiento de las tutorías, la mejora de la infraestructura y la promoción de entornos escolares seguros.