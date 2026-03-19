20 planteles del Colegio de Bachilleres en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX) iniciaron una huelga el primer minuto de este jueves 19 de marzo.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) dijo que inició un paro laboral en respuesta a la ausencia de respuesta a un pliego petitorio de 14 puntos.

Con ello se suspendieron las clases hasta nuevo aviso en los mencionados 20 planteles.

Huelga en el Colegio de Bachilleres: 3 principales demandas

Algunas de las principales demandas de los trabajadores del Colegio de Bachilleres son tres:

Pago retroactivo de cambio de cambio de categorías desde noviembre de 2025 Liberación de 241 plazas Contra la violación del Contrato Colectivo de Trabajo

En general, los 14 temas motivo del paro tienen que ver con irregularidades en procesos laborales, adeudo contractuales y retrasos en la liberación de plazas administrativas.

Inicia huelga en Colegio de Bachilleres

En redes sociales se han visto fotografías en las que muestran carpas colocadas afuera de las instalaciones de los Colegios de Bachilleres.

Uno de los planteles protagonistas del paro es el Plantel 18 Tlihuaca-Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Además de la suspensión clases, se suspendieron las labores administrativas. El anuncio incluye la indicación de estar pendientes de medios oficiales para la reanudación de actividades.