El Colegio de Bachilleres confirmó que recibió el pliego petitorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) con el que iniciaron una huelga en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) el primer minuto de este 19 de marzo y que el documento está siendo revisado.

“Luego de que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) anunciara el estallamiento de huelga en los centros de trabajo de la institución, a partir del primer minuto del 19 de marzo de 2026, el Colegio de Bachilleres (COLBACH) reitera su disposición permanente al diálogo institucional y refrenda su compromiso con su comunidad educativa… el pliego petitorio presentado por la representación sindical será revisado y atendido a través de los canales institucionales correspondientes, en apego al marco legal y mediante los mecanismos de diálogo establecidos entre las partes” Colegio de Bachilleres

El Colegio de Bachilleres dijo que el objetivo final será que se reanuden las actividades y que no se vean afectados los estudiantes y administrativos.

Actualmente 20 planteles de CDMX y Edomex se encuentran sin clases ni actividades administrativas debido a dicha huelga.

Colegio de Bachilleres revisa pliego petitorio del SINTCB

El Colegio de Bachilleres sacó un comunicado por la madrugada, luego del inicio de la huelga en el que dijo que dijo que el pliego petitorio de 14 puntos del SINTCB va a ser revisado y atendido mediante canales institucionales.

También dijo que se mantiene en disposición de continuar con mesas de trabajo que permitan construir acuerdos viables.

No obstante, puntualizó que en todo momento se debe privilegiar la estabilidad institucional y el interés superior de la comunidad educativa.

El Colegio de Bachilleres hizo un llamado a mantener la responsabilidad compartida, el respeto institucional y el compromiso con los estudiantes.

Colegio de Bachilleres recuerda homologación salarial, regularización de maestros y más

El Colegio de Bachilleres puntualizó que en los últimos dos años ha impulsado acciones concretas para mejorar las condiciones laborales del personal docente y administrativo que incluyen homologación salarial, regularización de docentes, promoción de la carrera institucional, entre otros: