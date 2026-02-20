Colegio de Bachilleres de Guerrero pide justicia por Melany Bravo, alumna asesinada en Acapulco

La comunidad que integra al Colegio de Bachilleres del estado de Guerrero pide justicia por Melany Bravo, alumna que fue asesinada en la ciudad de Acapulco.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 19 de febrero, cuando sicarios a bordo de motocicletas perpetraron un ataque armado en la colonia Chinameca, dirigido al conductor del transporte público en el que viajaba Melany.

El resultado del ataque dejó al propio conductor muerto en el lugar, así como dos alumnas del Colegio de Bachilleres de Guerrero, entre ellas Melany, quien murió mientras recibía atención médica tras ser alcanzada por un balazo en el abdomen.

Violencia en México (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Director de Colegio de Bachilleres exige dar con los responsables del asesinato de la alumna Melany

Jesús Villanueva Vega, director general del Colegio de Bachilleres (Cobach), exigió justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la muerte de Melany.

La propia institución publicó una esquela en redes sociales, mediante la cual, se solidarizó con la familia de la víctima y les reiteró su respaldo incondicional.

De manera puntual, solicitó se lleve a cabo una investigación exhaustiva y profesional de lo sucedido, con la finalidad de localizar a los responsables y que sean castigados con todo el peso de la ley.

Jesús Villanueva Vega dio a conocer también que contactó con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien dijo les ofreció una reunión para el viernes 20 de febrero.

Según se precisó, el motivo de dicha reunión será para analizar esquemas de seguridad que se llevarán a cabo en el Plantel 2 del Colegio de Bachilleres en Acapulco para que situaciones como la que se vivió el jueves no se vuelvan a repetir.