Estudiantes encapuchados tomaron el plantel de la Escuela Nacional Preparatoria “Miguel E. Schulz”, mejor conocida como Prepa 8 de la UNAM.

La toma del plantel habría derivado en un enfrentamiento en la entrada de la Prepa 8, ubicada en avenida Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Aunque de momento la Prepa 8 o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se han pronunciado sobre la toma del plantel, se sumaría a los problemas que enfrenta la institución.

¿Qué pasó en Prepa 8 de la UNAM? Encapuchados tomaron el plantel y amenazaron con paro

La tarde del miércoles 8 de octubre, jóvenes encapuchados tomaron el plantel de la UNAM, Prepa 8, lo que derivó en un choque verbal con padres de familia quienes buscaban evitar el cierre.

Debido a la toma del plantel, Prepa 8 de la UNAM se fue a paro de labores por lo menos el miércoles 8 de octubre, ya que las autoridades no han señalado lo contrario.

De manera inicial se había reportado un herido por el intercambio en la toma del plantel; sin embargo, esto no ha sido confirmado o descartado por las autoridades de Prepa 8.

Asimismo, se señaló que las autoridades del plantel habrían dialogado con los encapuchados que tomaron Prepa 8, con quienes llegaron a un acuerdo como mencionaron en grupos de redes sociales.

Prepa 8 de la UNAM: encapuchados toman el plantel (Redes sociales)

Exigencias de los encapuchados tras toma de Prepa 8 de la UNAM

De acuerdo con lo informado, los encapuchados que tomaron Prepa 8 exigían que la UNAM se posicionara sobre las agresiones que tuvieron lugar en una marcha del martes 7 de octubre.

Los estudiantes afirman que policías de la CDMX agredieron a compañeros de Prepa 8 en lo que era una marcha pacífica, además de que les gritaron que los iban a desaparecer.

Por lo mismo, entre sus peticiones se encuentra que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, se pronuncie sobre dichas agresiones y se dé apoyo a la comunidad.

El acuerdo marcaría una solicitud de Prepa 8 para la Dirección General de la UNAM en petición de seguridad y apoyo ante agresiones a la comunidad estudiantil.