Directivos de la rectoría de la UNAM y el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur han respondido favorablemente a las exigencias de los estudiantes, docentes y padres de familia.

Autoridades del CCH Sur y de la Universidad Autónoma de México (UNAM) acordaron garantizar la seguridad así como cumplir las peticiones hechas el pasado 23 de septiembre.

Mediante un comunicado se informa que los alumnos del CCH Sur volverán a clases una vez que se realicen adecuaciones para reforzar las medidas de seguridad .

Entre las demandas de los alumnos destaca:

Seguridad

Infraestrucrura

Apoyo emocional y psicológico

Canales de comunicación

Prevención y aplicación de la legislación universitaria

Revisión de protocolos y realizaron de simulacros

Coordinación con instancias del gobierno local y federal

Comunicación con la policía cibernética

Al acuerdo se llegó tras revisar el pliego petitorio entregado por los alumnos y que fue discutido entre el profesorado y el director general del CCH, doctor Benjamín Barajas Sánchez, y la directora del plantel Susana Lira de Garay.

CCH Sur se compromete a reforzar la seguridad (@cchsur_oficial / Red Social X)

Profesores del CCH Sur recibirán talleres para brindar apoyo emocional a los alumnos

En cuanto al apoyo emocional y psicológico que recibirán los alumnos una vez que el CCH Sur retome sus actividades, se acordó la impartición de talleres a los docentes.

CCH Sur acuerda medidas de apoyo psicológico tras mesa de diálogo con alumnos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La rectoría de la UNAM se compromete a dar talleres a los profesores para que éstos tengan un mejor acercamiento con el cuerpo estudiantil y a su vez identifiquen sus necesidades.

Alumnos que lo necesiten serán canalizados a instancias correspondientes.

Aunado a esto, se pone a disposición el correo electrónico psicopedagogia.sur@cch.uman.mx, canal de comunicación que brinda ayuda tanto a alumnos como a docentes.

Y finalmente se pide a los profesores tener un acercamiento con los alumnos a fin de que se desarrolle una confianza mutua que ayude a abrir un camino hacia la comunicación.