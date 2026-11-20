Un conflicto interno sacude a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) tras la decisión del Consejo Directivo de invalidar la asignación de Juan Carlos Leaño del Castillo como rector por supuestas fallas reglamentarias.

En respuesta, Juan Carlos Leaño rechazó los señalamientos en un video público y acusó a su hermano, José Antonio Rodolfo Leaño del Castillo, de intentar apropiarse del órgano administrativo para eludir la rendición de cuentas financieras.

Hoy se vislumbra un nuevo ataque a la universidad, ahora desde adentro, y por algunas personas que tienen el deber moral y legal de cuidarla. El licenciado José Antonio Rodolfo Leaño del Castillo ha perdido el rumbo. Juan Carlos Leaño

Pese a la disputa institucional, Juan Carlos Leaño defendió la legalidad de su nombramiento y exhortó a su familiar a solucionar las diferencias mediante el diálogo, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las labores académicas.

Aún tengo la esperanza de que esta situación se aclare a través del diálogo y los mecanismos establecidos por los estatutos que rigen a esta institución. Juan Carlos Leaño

Mensaje del Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. pic.twitter.com/JiLAFQxWHM — UAG (@UAG_Oficial) November 20, 2026

Juan Carlos Leaño instó a su hermano a dialogar tras ser desconocido como rector de la UAG

Juan Carlos Leaño rechazó el comunicado emitido por su hermano, José Antonio Rodolfo Leaño del Castillo, en el que se desconocía su nombramiento como rector, afirmando que la supuesta sesión del Consejo Directivo del 6 de noviembre jamás se realizó.

La rectoría que me ha sido confiada no es un privilegio personal, es una misión de vida y una gran responsabilidad que exige capacidad, trabajo, esfuerzo, compromiso y méritos. Juan Carlos Leaño

Explicó que esta medida es una reacción de su hermano y de las direcciones jurídica y de finanzas a sus solicitudes formales de auditoría y rendición de cuentas sobre la administración de los bienes de la universidad, las cuales fueron evadidas.

Fueron omisos en rendir cuentas claras de sus actos y que ahora responden a mi legítimo requerimiento, intentando apropiarse del Consejo Directivo de la Universidad y desde ahí aprobarse a sí mismos las cuentas que no han rendido. Juan Carlos Leaño

Aseveró que existe un intento por apoderarse del Consejo Directivo para aprobar sus propias cuentas sin rendir informes y desplazar a los órganos legítimos de gobierno.

Pese al enfrentamiento, Juan Carlos Leaño hizo un llamado público a su hermano para resolver las diferencias mediante el diálogo y los estatutos universitarios, sumándose a la “causa universitaria”.

A la vez, lo invito a establecer ese diálogo, uniéndonos en la causa universitaria para así honrar el esfuerzo y sacrificio de quienes nos precedieron y asegurar los intereses universitarios. Juan Carlos Leaño

Juan Carlos Leaño llama al diálogo tras desconocimiento como rector de la UAG (@UAG_Oficial / X )

¿Por qué se desconoció a Juan Carlos Leaño como rector de la UAG?

La polémica en torno al nombramiento y posterior desconocimiento de Juan Carlos Leaño del Castillo como rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), gira en torno a un conflicto normativo, financiero y familiar.

El Consejo Directivo de la UAG —a través de una circular firmada por su vicepresidente y delegado, José Antonio Rodolfo Leaño del Castillo, hermano de Juan Carlos— emitió un acuerdo en el que desconoció la designación de Juan Carlos Leaño como rector.

El órgano directivo señaló que la designación presentó graves irregularidades procedimentales, al omitir la convocatoria e intervención del Consejo Universitario y carecer de las aprobaciones requeridas tanto del Consejo Directivo como de la Asamblea de Asociados.

Tanto el Consejo Directivo como Juan Carlos Leaño aseguraron a la comunidad universitaria que las clases y actividades administrativas continuarán funcionando de manera habitual.