Diana Sánchez Barrios acusa “ataque de odio” tras riña en el Congreso de Ciudad de México (CDMX) por el choque de grupos con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante su comparecencia.

¿Ese es su feminismo? ¿Ese es su empoderamiento como mujer? ¿Golpear a otras mujeres vulnerables? Diana Sánchez Barrios, diputada de CDMX

La diputada de Morena en el Congreso de CDMX compartió a su vez que presentará una denuncia contra dos legisladoras, así como de la asistente particular de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Aseguró que todo estaba planeado para dejarla vulnerable en las inmediaciones del Congreso de CDMX frente a golpeadores, consecuencia de la transfobia tanto de las diputadas Tania Larios y Frida Guillén Ortiz.

Diana Sánchez Barrios acusa "ataque de odio" tras riña en el Congreso de CDMX (Diana Sánchez Barrios)

Diana Sánchez Barrios denuncia “ataque de odio” tras riña en el Congreso de CDMX

En las puertas del Congreso de CDMX, tras la riña registrada este viernes 20 de noviembre, Diana Sánchez Barrios habría sido intimidada y agredida física y verbalmente con insultos transfóbicos; acusa “ataque de odio”.

Diana Sánchez Barrios denunció en sus redes que el “ataque de odio” fue orquestado para evitar que ella ingresara al Congreso de CDMX y dejarla vulnerable ante un grupo de golpeadores que, acusó, habría contratado Alessandra Rojo de la Vega.

El ataque también habría buscado evitar su participación en la comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega y cuestionarla sobre el uso del presupuesto en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ya que, afirmó, quienes resguardan el Congreso CDMX tenían órdenes de la Mesa Directiva para evitar el acceso de Diana Sánchez Barrios por una puerta alterna, pese a las decenas de golpeadores en las inmediaciones.

Así como al resto de un grupo de personas trans, quienes se presentaron al Congreso CDMX y, al igual que Diana Sánchez Barrios, fueron agredidos e incluso recibieron huevazos.

Agresiones en el Congreso de CDMX (Especial)

Diana Sánchez Barrios denunciará ante la Fiscalía de CDMX a Tania Larios y Frida Guillén por ataque de odio

La diputada Diana Sánchez Barrios también aseguró que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de CDMX por el ataque de odio en su contra, ya que habrían puesto en peligro su integridad.

Esto debido a que mientras era presuntamente agredida por un grupo de golpeadores, las diputadas Tania Larios y Frida Guillén Ortiz sólo observaban al otro lado de las puertas del Congreso de CDMX.

Diana Sánchez Barrios las responsabilizó del ataque de odio, así como del bloqueo de puertas que pusieron en riesgo su vida.