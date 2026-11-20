Una riña se registró fuera del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) durante la comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega.

De acuerdo con los reportes, se trató de una disputa entre grupos a favor de la alcaldesa de la Cuauhtémoc y de Diana Sánchez Barrios.

De acuerdo con Rojo de la Vega, al menos 10 personas resultaron lesionadas durante la riña.

Reportan heridos y lesionados por riña en Congreso CDMX

La riña que se registró fuera del Congreso CDMX dejó varios heridos y lesionados que tuvieron que ser trasladados en ambulancia hacia diferentes hospitales, según denunció la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Lamentablemente, hoy nos están informando que van 10 vecinas y vecinos agredidos. A las afueras de este Congreso. Alessandra Rojo de la Vega

Riña fuera del Congreso CDMX (Captura de pantalla)

Esta riña ocurrió cuando la alcaldesa de la Cuauhtémoc acudió a su rendición de cuentas en el Congreso, así como para pedir mayor presupuesto.

Sin embargo, durante su comparecencia, se presentó un enfrentamiento entre simpatizantes de la alcaldesa y Diana Sánchez Barrios.

De acuerdo con reportes de los simpatizantes de Rojo de la Vega, al Congreso arribó un grupo de “golpeadores” que generó pánico y violencia.

Por este hecho, la alcaldesa señaló que procederá legalmente contra Sánchez Barrios y advirtió que podrían generarse nuevos actos de violencia en los próximos meses.