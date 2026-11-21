Luego de la riña que se registró el 20 de noviembre a las afueras del Congreso de la CDMX, Citlalli Hernández condenó la violencia y denunció “una serie de montajes”.

Por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena advirtió que en el altercado, pudo haber una operación deliberada.

Es difícil no pensar que detrás de los hechos ocurridos hoy en el Congreso de la Ciudad de México hubo una operación política y una serie de montajes. Citlalli Hernández

Cabe destacar que la riña a las afueras del Congreso de CDMX se desató mientras la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, comparecía ante los diputados locales.

Citlalli Hernández (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Citlalli Hernández denuncia “montajes” en riña afuera del Congreso de CDMX

Ante la riña que simpatizantes de Alessandra Rojo de la Vega sostuvieron con integrantes de colectivos LGBT afuera del Congreso de la CDMX, Citlalli Hernández lamentó lo ocurrido.

En su mensaje condenó la violencia, pero resaltó que es necesario que se den respuestas sobre lo ocurrido y se señale la incapacidad de rendir cuentas de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Pese a insistir en lamentar la violencia, Citlalli Hernández dijo que no se puede dejar de pensar que la riña pudo haberse generado debido a una “operación política”.

Citlalli Hernández condena riña afuera del Congreso de CDMX (@CitlaHM/X)

Sobre ello, indicó que se registraron una serie de montajes que se han evidenciado tras la “difusión de un “chat” que aseguró es falso, para “construir la narrativa” de que Morena participó en agresiones.

Por lo ocurrido, cuestionó sobre quiénes son los que se benefician de la violencia suscitada y preguntó por qué hay quienes quieren “colocarse en la posición de víctima en vez de responder”.

¿Qué pasó afuera del Congreso de CDMX?

Las escalinatas del Congreso de CDMX fueron el escenario de una riña entre simpatizantes de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y colectivos trans que respaldaban a la diputada Diana Sánchez Barrios.

El enfrentamiento inició cuando un grupo de personas de la comunidad LGBT tomó el acceso principal del recinto para impedir la comparecencia de la alcaldesa.

Pasadas las 11:00 horas, decenas de jóvenes con gorras y el rostro cubierto se colaron al ingresar la legisladora, lo que desató empujones, golpes, persecuciones y el lanzamiento de objetos.

La riña se extendió al cruce de Donceles y Allende, mientras los simpatizantes de la funcionaria se replegaban hacia Eje Central y la presencia policiaca se triplicaba para contener a los participantes.

Riña en Congreso CDMX enfrenta a grupos de Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios (Michelle Rojas)

El saldo preliminar fue de al menos 10 personas lesionadas, varias trasladadas en ambulancia a hospitales, mientras la comparecencia quedó cancelada tras casi 90 minutos de retraso.