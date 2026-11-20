La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció públicamente que al menos diez vecinos sufrieron agresiones físicas en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México.

Alessandra Rojo de la Vega señaló directamente como responsables de la organización a presuntos grupos políticos relacionados con la diputada Diana Sánchez Barrios, perteneciente al partido Morena.

Primero que nada, me debo a las vecinas y los vecinos. Este cargo, el venir a servir a la gente, tiene sentido porque le cambiamos hacia bien la vida a las personas. Lamentablemente hoy nos están informando que van 10 vecinas y vecinos agredidos a las afueras de este Congreso. Alessandra Rojo de la Vega

Debido a la gravedad de los ataques perpetrados, varias de las víctimas lesionadas requirieron atención médica urgente y tuvieron que ser hospitalizadas a bordo de ambulancias.

Alessandra Rojo denuncia al menos 10 personas lesionadas a las afueras del Congreso de la Ciudad de México

Durante su intervención inicial ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega denunció públicamente que al menos 10 vecinas y vecinos resultaron agredidos a las afueras del recinto previo a su comparecencia.

Lamento muchísimo que la violencia que se vivió hoy sea organizada por miembros de este Congreso. Ustedes y yo pensamos muy distinto, muy diferente, pero eso no es un motivo para venir a perseguir, a violentar, a agredir ni a los funcionarios ni a las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc. Alessandra Rojo de la Vega

🚨 #CDMX | Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresiones contra al menos 10 vecinos afuera del Congreso capitalino, previo a su comparecencia.



La alcaldesa de Cuauhtémoc @AlessandraRdlv responsabilizó a presuntos grupos vinculados con la diputada de @PartidoMorenaMx , Diana… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 20, 2026

Afirmó que varios de los vecinos agredidos tuvieron que ser trasladados en ambulancias hacia centros hospitalarios debido a las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

Aclaró que la suma de 10 vecinos era independiente de los servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc que también fueron golpeados.

Eso, sin contar los servidores y servidoras públicas que nuevamente fueron golpeados por gente de Diana Sánchez Barrios. Alessandra Rojo de la Vega

Acusó directamente a grupos vinculados con la diputada local de Morena, Diana Sánchez Barrios, de haber organizado y ejecutado los ataques violentos.

Hoy están caminando al hospital, están en camino en ambulancias, completamente agredidos, violentados. Se ha permitido que esto se haga hoy. Alessandra Rojo de la Vega

Asimismo, denunció que el recinto de Donceles no contaba con las garantías mínimas para rendir cuentas y presentar la propuesta presupuestal de la demarcación.

Lamento muchísimo que no se hayan garantizado las condiciones para venir a rendir cuentas y a pedir un presupuesto justo para las familias de Cuauhtémoc. Alessandra Rojo de la Vega

Aunque en su primer reporte dentro de la comisión habló de 10 vecinos, posteriormente difundió mensajes en sus redes sociales elevando la cifra total de heridos a más de 15 personas.

¿Por qué se originó una riña a las afueras del Congreso de la Ciudad de México?

La riña ocurrida a las afueras del Congreso de la Ciudad de México se debió al choque entre dos grupos con posturas encontradas durante la comparecencia presupuestal de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

En las inmediaciones del recinto de Donceles y Allende se concentraron simpatizantes y trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc para respaldar a la funcionaria, mientras que colectivos de la comunidad trans e individuos encapuchados acudieron para manifestar su rechazo a su administración y bloquear los accesos.

La tensión aumentó en las escalinatas del edificio legislativo a la llegada de los manifestantes y de la diputada local Diana Sánchez Barrios.

La confrontación verbal derivó rápidamente en empujones, golpes y el lanzamiento de objetos (como piedras, huevos, yogurt y agua) por el control de las puertas de entrada.

Riña fuera del Congreso CDMX (Captura de pantalla)

Existían tensiones previas entre la alcaldesa y organizaciones trans y de comerciantes. En octubre previo, dichos colectivos protestaron ante la alcaldía Cuauhtémoc para exigir garantías de seguridad y trabajo digno en el espacio público, jornada que derivó en altercados.

Posteriormente, el Congreso capitalino emitió un exhorto a la alcaldía sobre el respeto a los derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+.