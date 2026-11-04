La mañana de este miércoles 4 de noviembre, un grupo de jubilados bloqueó todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que se suspendió la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, programada para las 11:00 horas.

Así lo informó Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en un video publicado en redes sociales, donde invitó a los manifestantes a mantener el diálogo para encontrar una solución a sus demandas.

“El día de hoy por la mañana fueron tomados todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro por un grupo de jubiladas y jubilados de la Cámara de Diputados. Desde el inicio del día, la Secretaría General de la Cámara ha mantenido comunicación con ellos y a través del presidente de la Junta de Coordinación Política y un servidor hemos mantenido el mismo contacto con la y los coordinadores parlamentarios. Hemos decidido suspender la sesión ordinaria que se tenía prevista el día de hoy a las 11 de la mañana, toda vez que vamos a entablar una mesa de diálogo con las y los jubilados a las 11:45. Es mi responsabilidad como presidente de la mesa directiva garantizar la seguridad de las y los trabajadores de la cámara, de las y los diputados, pero sobre todo a través del diálogo encontrar una solución a las peticiones de quienes hoy se manifiestan”. Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados

Ante las manifestaciones de jubilados de la Cámara de Diputados, en conjunto con la Junta de Coordinación Política, se ha tomado la decisión de cancelar la sesión ordinaria programada para este día.



Mantendremos el diálogo con ellos en la búsqueda de soluciones a sus demandas,… pic.twitter.com/MxK21CgOs1 — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) November 4, 2026

De acuerdo con lo anunciado por el legislador, la mesa de diálogo estaba prevista para las 11:45 horas de este miércoles, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre las demandas de los jubilados.

¿Qué piden los jubilados que bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados?

Los jubilados de la Cámara de Diputados bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir la reactivación de los apoyos establecidos en el numeral 23 del Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas del Sindicato, los cuales fueron suspendidos desde abril pasado.

Como parte de la mesa de diálogo con el presidente de la Mesa Directiva, los manifestantes entregarían un pliego petitorio en el que solicitan el pago de las ayudas mensuales para despensa y medicamentos correspondientes a 2026, que permanecen pendientes.

De acuerdo con estimaciones de los jubilados, estos adeudos representan más de 68 millones de pesos.

También exigen que, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, se asignen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento del numeral 23, cuyo monto, según sus cálculos, asciende a poco más de 84 millones de pesos.

La suspensión de estos apoyos ha afectado directamente a más de 500 extrabajadores, entre ellos alrededor de 400 manifestantes, quienes dejaron de recibir estos beneficios adicionales a sus pensiones del ISSSTE desde abril.

El numeral 23 contemplaba un apoyo económico mensual y una ayuda para despensa que, en conjunto, representaban entre 9 mil y cerca de 12 mil pesos mensuales por beneficiario. Además, incluía apoyos anuales para pasajes y anteojos.

¿Qué dice la Cámara de Diputados sobre el bloqueo de jubilados?

Por su parte, la Cámara de Diputados informó, mediante un boletín, que ante las restricciones presupuestales ofreció a los jubilados un pago único de aproximadamente 56 mil pesos, equivalente a cuatro meses de apoyo.

De acuerdo con el órgano legislativo, esta propuesta ya fue aceptada por 248 jubilados.

Sin embargo, señaló que un grupo de extrabajadores inconformes recurrió a los tribunales en materia laboral para exigir el pago de estos apoyos extraordinarios, por lo que su resolución aún está pendiente.

Los jubilados que mantienen sus demandas solicitan un apoyo económico de aproximadamente 14 mil pesos mensuales, además de una cantidad adicional de 50 mil pesos a finales de año.

La Cámara de Diputados precisó que estos recursos son adicionales a las pensiones que los extrabajadores reciben conforme a la ley por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).