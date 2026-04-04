Un total de 25 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en la Ciudad de México serán beneficiados con obras de rehabilitación, equipamiento y mejoras de infraestructura mediante el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), con una inversión de 37.5 millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario explicó que, por primera vez y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa se aplicará en planteles de Educación Media Superior, ampliando su alcance más allá de la Educación Básica. Esta medida forma parte de la estrategia de la Nueva Escuela Mexicana, orientada a mejorar las condiciones de aprendizaje y dignificar los espacios escolares.

Modernización fortalecerá educación media superior en CDMX

Las acciones contemplan renovación de aulas, modernización de talleres, adquisición de mobiliario, incorporación de equipamiento tecnológico y fortalecimiento de la seguridad en los centros educativos. Además, el esquema permite que las comunidades escolares decidan directamente en qué proyectos invertir los recursos, priorizando necesidades específicas de cada plantel.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, destacó que el programa representa una herramienta clave para fortalecer la formación profesional de las y los estudiantes, al ofrecer instalaciones adecuadas y recursos acordes con las exigencias del sector productivo.

Entre las intervenciones previstas se incluyen obras hidráulicas y sanitarias, techumbres, rehabilitación de accesos, construcción de nuevos espacios educativos y sistemas de seguridad como videovigilancia, torniquetes y arcos detectores. También se contempla la adquisición de computadoras, proyectores, herramientas técnicas y equipamiento especializado para talleres.

Asimismo, se fortalecerán áreas académicas como laboratorios de enfermería, optometría, informática, terapia respiratoria y mantenimiento industrial. De igual forma, se realizarán mejoras en servicios básicos, instalaciones eléctricas, drenaje, comedores escolares y espacios deportivos, con el objetivo de mejorar el entorno educativo.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan reducir brechas educativas, impulsar el desarrollo de habilidades técnicas y ofrecer mejores oportunidades a las juventudes que cursan la Educación Media Superior en la capital del país.