Momentos de tensión se vivieron en el Colegio de Bachilleres Plantel 6, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que un grupo de personas encapuchadas ingresara a las instalaciones y provocara destrozos que obligaron a suspender actividades.

De acuerdo con los reportes preliminares, los agresores lanzaron artefactos pirotécnicos, dañaron parte del inmueble y causaron afectaciones en vehículos cercanos, generando alarma entre estudiantes y personal educativo.

La intervención de elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió dispersar al grupo, mientras autoridades y servicios de emergencia atendieron a los afectados.

¿Qué pasó en el Colegio de Bachilleres 6 de Iztapalapa?

El viernes 9 de octubre de 2026 personas encapuchadas lanzaron cohetes al interior del Colegio de Bachilleres Plantel 6, ubicado en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa.

De acuerdo con reportes iniciales, encapuchados ingresaron a la institución educativa con la intensión de generar pánico entre la comunidad.

Lanzaron cohetes, rompieron vidrios, destrozaron parte del inmueble e incluso dañaron autos que se encontraban estacionados cerca del plantel.

Por un reporte al 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se presenció en el lugar, lo que provocó que el grupo se dispersara y saliera huyendo. Al momento, no se reportan personas detenidas.

#LoÚltimo | Así fueron desalojadas las instalaciones del Bachilleres 6, en #Iztapalapa, #CDMX, después de que un grupo de encapuchados ingresaran y lanzaran cohetones. Tras la llegada de los policías, los agresores se retiraron, las clases fueron suspendidas. Vía: @R_Perez_11 https://t.co/k1YpcgwQJ1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Docente resulta herido; evacúan estudiantes

Paramédicos atendieron a un docente, de identidad aún desconocida. El masculino resultó con una lesión en la cabeza. En tanto que una mujer sufrió una crisis de ansiedad. Ninguno de los dos requirió ser trasladado al hospital.

Por este ataque se suspendieron las clases para el turno vespertino. Alumnos fueron evacuados para garantizar su seguridad.

La SSC mantiene presencia en la zona.

EMBOZADOS LANZAN COHETONES EN UNA ESCUELA DE IZTAPALAPA Momentos de tensión en el Colegio de Bachilleres núm 6 ubicado en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde un grupo de encapuchados lanzó cohetones al interior. Con la llegada de la policía, se dispersaron y se fueron. Un docente terminó con una lesión en la cabeza y una mujer sufrió una crisis de ansiedad. La SSC mantiene presencia en la zona. Por ahora, no se reportan detenidos. #HalconOnce ⚡️🦅 — Halcon (@HalconOnce) October 9, 2026

Antes de llevarse a cabo el ataque en el plantel 6, en grupos de WhatsApp circularon advertencias. Se mencionó que personas encapuchadas, posiblemente integrantes de grupos porriles, agredieran a estudiantes y habría detonaciones.