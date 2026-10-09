La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó los hechos violentos registrados en el Colegio de Bachilleres Plantel 6, en la alcaldía Iztapalapa, después de que un grupo de personas encapuchadas ingresara a las instalaciones y provocara daños materiales que derivaron en la suspensión de clases.

La SEP reprueba categóricamente los hechos de violencia registrados en el Colegio de Bachilleres Plantel 6, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, y reitera que ningún acto violento es justificable. SEP

A través de un posicionamiento oficial, la SEP rechazó cualquier forma de violencia dentro de los espacios educativos y reiteró su compromiso con la protección de estudiantes, docentes y trabajadores.

Asimismo, la SEP llamó a resolver los conflictos mediante el diálogo y las vías institucionales, tras la agresión contra un profesor que imparte la materia de cultura digital.

Destrozos en bachilleres 6 (Especial)

¿Qué dijo la SEP sobre el ataque en el Colegio de Bachilleres 6?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó las agresiones registradas en el Colegio de Bachilleres 6, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

A través del Boletín 327, la dependencia federal expresó que ningún acto violento tiene justificación, luego del ingreso de personas encapuchadas con cohetones al plantel.

La SEP también refrendó su compromiso con la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y trabajadores, al tiempo que destacó la importancia de mantener entornos escolares basados en respeto y convivencia.

Asimismo, hizo un llamado a privilegiar el diálogo y las vías institucionales y legales para atender cualquier conflicto, evitando nuevas agresiones en el Bachilleres 6.

SEP condena agresiones en Bachilleres 6 (Especial )

Un profesor resultó herido tras ingreso de encapuchados a Bachilleres 6

Un profesor del Bachilleres 6 resultó herido tras el ingreso del grupo de encapuchados que ingresaron a las instalaciones para agredirlo, tras acusaciones de presunto abuso.

El profesor tuvo que recibir atención médica por las lesiones sufridas y posteriormente fue trasladado en una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a un hospital de CDMX.

Según los reportes, el docente agredido fue identificado como “Rodolfo”, quien presentó una contusión de un centímetro en la región parietal derecha y se reporta grave.