Una riña registrada dentro de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda” de la UNAM provocó la movilización de autoridades y dejó al menos un estudiante lesionado el 7 de octubre de 2026.

Los hechos ocurrieron al interior del plantel, ubicado en la alcaldía Xochimilco, donde versiones preliminares apuntan a un conflicto entre grupos de alumnos y derivaron en disturbios que obligaron a la intervención de personal de seguridad.

Mientras continúan las verificaciones sobre lo ocurrido en la Prepa 1 de la UNAM, la comunidad estudiantil exige esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Qué pasó en la Prepa 1 de la UNAM? Hay un alumno lesionado

Al menos un alumno fue lesionado durante los disturbios en la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fue atendido en la enfermería del plantel.

Ante los hechos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron a la Prepa 1 de la UNAM para verificar la situación.

Entre las distintas versiones que circulan se dice que un grupo de choque tomó las aulas de la Prepa 1 de la UNAM ante sus exigencias, mientras que alumnos aseguran que su compañero lesionado fue golpeado por directivos del plantel.

Reportan personas embozadas al interior de la Prepa 1, de la @UNAM_MX, en Xochimilco.

Al exterior ya hay presencia de @SSC_CDMX. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/WdwMfd5e4v — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 7, 2026

SSC de la CDMX apunta riña por demandas de alumnos en Prepa 1 de la UNAM

A través de X, SSC de la CDMX confirmó su presencia en la Prepa 1 de la UNAM ante un reporte de personas ajenas a la institución.

Tras las indagaciones, según autoridades de la Prepa 1 de la UNAM mencionaron que al interior se encuentran 20 alumnos encapuchados con una solicitud para que se atiendan sus demandas, amenazando con tomar el plantel.

Por ahora los elementos SSC de la CDMX siguen en monitoreo de la situación, mientras que la UNAM y la propia Prepa 1 no se han pronunciado de manera oficial sobre los hechos.