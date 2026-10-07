La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió actividades hoy miércoles 7 de octubre en Prepa 1, tras agresión que dejó un alumno herido.

“Con el objetivo de proteger a la comunidad, se decidió suspender las actividades académicas por el día de hoy.” Comunicado Prepa 1

Mediante un comunicado difundido en redes, la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 “Gabino Barreda” puntualizó que ofreció mesas de diálogos a las peticiones de la comunidad estudiantil.

No obstante, señaló que un grupo de personas encapuchadas ingresaron a las oficinas administrativas de la institución donde personal intentó contener la situación.

Lo que derivó en el forcejeo que se difundió mediante videos en redes sociales.

UNAM suspende actividades en Prepa 1 tras agresión que dejó un alumno herido (Especial)

Prepa 1 de la UNAM ofrece a personas afectadas a realizar denuncia tras agresión

Luego de la agresión ocurrida en sus instalaciones, autoridades de Prepa 1 ofrecieron a “cualquier persona afectada” para que realice su denuncia contra los responsables.

“En consecuencia, se ofreció que cualquier persona afectada realice su denuncia para proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable de haber cometido una conducta indebida.” Comunicado Prepa 1

Además, la dirección del plantel rechazó la violencia, reiterando su disposición a resolver cualquier demanda de la comunidad de manera pacífica y ordenada.

La agresión registrada hoy en la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”, ubicada en la alcaldía Xochimilco, generó la movilización de autoridades y elementos de la SSC de CDMX luego de que 20 alumnos encapuchados intentaran tomar el plantel para que sus demandas fueran atendidas.

Versiones preliminares señalaban una riña entre alumnos. No obstante, se descartó y se indicó que un estudiante de segundo año que resultó herido durante forcejeo con personal directivo de Prepa 1.