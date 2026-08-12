Un hombre identificado como José Luis fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX tras ser sorprendido transportando una cría de tigre de Bengala blanco en un vehículo particular tal.

Pablo Vázquez revela la detención de un hombre en posesión de un cachorro de tigre de Bengala blanco en la Central de Abasto en CDMX (@PabloVazC / X)

Así lo reveló Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quien documento los hechos en la alcaldía Iztapalapa en CDMX.

Los hechos ocurrieron en la Central de Abasto de la Ciudad de México luego de que autoridades atendieran una denuncia ciudadana sobre el traslado de un cachorro de tigre de Bengala.

Detienen a hombre por posesión de un cachorro de tigre de Bengala en Central de Abasto, en CDMX (@PabloVazC / X )

Tigresa de cuatro meses fue entregada a la Profepa

De acuerdo con la información difundida por Vázquez Camacho, el detenido no pudo acreditar la propiedad legal del tigre de Bengala blanco, considerado una especie en peligro de extinción, ni presentó autorización para su traslado.

La ejemplar, una tigresa de Bengala blanca de aproximadamente cuatro meses de edad, quedó bajo resguardo de elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, quienes se encargarán de entregarla a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Detienen a hombre por posesión de un cachorro de tigre de Bengala en Central de Abasto, en CDMX (@PabloVazC / X )

Mientras tanto, José Luis fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

El caso se suma a las acciones de vigilancia y atención de denuncias ciudadanas realizadas por la SSC en la Ciudad de México para combatir delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de ejemplares de vida silvestre como el cachorro de tigre de Bengala blanco que fue encontrado en la Central de Abasto de CDMX.