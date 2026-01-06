Salvador Guerrero Chiprés está viviendo la pesadilla de muchos: suplantaron su identidad en WhatsApp.

A través de la red social X, Salvador Guerrero Chiprés, de edad desconocida, puso al tanto a sus contactos.

El Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México informa que alguien está usando su fotografía en una cuenta de WhatsApp que no le pertenece.

Asimismo ha estado enviando invitaciones y mensajes para que gente se una a un grupo llamado “Secretaría de Seguridad Ciudadana”

El objetivo es claro, intentan cometer fraude en su nombre e incluso hay una posibilidad de que busquen hackear los números que muestren interés por ser parte del grupo.

Por lo que pide hacer caso omiso a sus supuestos mensajes así como bloquear y reportar la cuenta.

Por supuesto, comparte el número y la fotografía que está utilizando la persona que se hace pasar por él.

“Me han informado que están utilizando mi fotografía para suplantar mi identidad desde un número falso, enviando mensajes e invitaciones para unirse a un grupo de WhatsApp que se llama Secretaría de Seguridad Ciudadana. ESTOS MENSAJES Y ESE NÚMERO NO SON MÍOS. Bloquea y reporta el número; la prevención es nuestra fuerza frente al intento de #fraude o #hackeo” Salvador Guerrero Chiprés.Titular Coordinador General del C5 de la CDMX

¿Qué hacer si suplantan mi identidad en WhatsApp?

Desafortunadamente nadie está excepto de ser suplantado en WhatsApp así como en redes sociales, por lo que a continuación te decimos qué debes hacer si eres víctima de esta practica.

Si sospechas que han suplantado tu identidad en WhatsApp:

Manda un mensaje informando lo ocurrido a soporte@whatsapp.com

Proporciona tus datos y solicita que tu cuenta sea desactivada. No te preocupes, posteriormente podrás recuperarla.

Denuncia el hecho ante la policía cibernética de la SSC-CDMX. Evitarás que se te atribuyan actos ilícitos que se cometan desde la cuenta que presuntamente te pertenece.

Posteriormente informa a tus contactos sobre tus sospechas.

No es necesario que te elimines tu cuenta de WhatsApp, puedes reactivarla. Basta reinstalar la aplicación y activar la verificación en dos pasos.

Se te enviarán códigos de seguridad que no debes compartir con nadie.