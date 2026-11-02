La rehabilitación de la Fuente Iztaccíhuatl, ubicada en la calle de Ámsterdam, de la alcaldía Cuauhtémoc a cargo de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, fue reconocida en el marco de Urban October 2026, una plataforma de ONU-Habitat que da visibilidad a proyectos relacionados con el desarrollo urbano sostenible y la mejora de las ciudades.

La intervención forma parte de Renace Cuauhtémoc, programa impulsado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para recuperar espacios públicos y conservar el patrimonio de las colonias de la demarcación.

¿Qué trabajos contempla la rehabilitación de la Fuente Iztaccíhuatl?

Los trabajos en la fuente incluyen la restauración de sus mosaicos de época, alfardas y aplanados, además de mejoras en la iluminación.

De acuerdo con la información de la alcaldía, el objetivo es conservar los elementos originales de este espacio y recuperarlo para el disfrute de quienes viven y transitan por la zona.

La participación de la fuente en Urban October 2026 permite mostrar fuera de México una de las acciones de rehabilitación de espacios públicos que se realizan en Cuauhtémoc para preservar su patrimonio urbano.

Rehabilitación de la Fuente Iztaccíhuatl (cortesía )

Renace Cuauhtémoc reporta más de 500 espacios recuperados

A través de Renace Cuauhtémoc, la alcaldía informó que ha concretado la recuperación de espacios públicos en más de 500 puntos y la repavimentación de más de 60 calles en las 33 colonias de Cuauhtémoc.

Estas acciones forman parte de una estrategia para conservar el patrimonio urbano de Cuauhtémoc y mantener en mejores condiciones los espacios que utiliza la comunidad.

En los trabajos participan habitantes de las colonias, organizaciones y empresas. Entre las colaboraciones mencionadas por la alcaldía se encuentran BBVA México, en Plaza Lieja, así como Aspen Institute, Amazon México y Musco Internacional, en el Parque Pentatlón.

Brilla Cuauhtémoc reporta 60 mil luminarias nuevas o rehabilitadas

A las acciones de Renace Cuauhtémoc se suma Brilla Cuauhtémoc, programa que reporta 60 mil luminarias nuevas o rehabilitadas, de acuerdo con el balance del segundo año de gobierno.

La alcaldía señaló que estas intervenciones, junto con la restauración de la Fuente Iztaccíhuatl, buscan mejorar los espacios públicos y conservar lugares representativos de la demarcación.