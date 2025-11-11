La Lotería Nacional encabezada por Olivia Salomón conmemoró los 49 años de la Revista del Consumidor que a través de sus ediciones mensuales potencia la economía de las familias mexicanas.

La develación del billete del Sorteo Superior No. 2865 se realizó en conjunto con César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco en un reconocimiento por informar de manera objetiva a los consumidores con comparativas de precios y calidad.

Lotería Nacional reconoce la labor de la PROFECO

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, coincidieron en la relevancia de la publicación como referente en estudios de calidad que contribuyen positivamente en la economía de las familias mexicanas.

Marcelo Ebrard, felicitó a todos los que hacen posible esta edición, mencionando que la Revista del Consumidor cumple con dos funciones: integridad y servicio público.

Mediante sus artículos se pueden construir espacios de integridad, defendiendo el interés público. Además, desde esta visión también inspira al servicio público, ya que, funciona como un recordatorio de lo que se puede hacer en defensa del bienestar de México.

Lotería Nacional emite billete conmemorativo por los 49 años de la Revista del Consumidor. (Cortesía )

Por su parte, Olivia Salomón, resaltó que con este billete se reconoce la labor de la Profeco que bajo el liderazgo de Iván Escalante ha demostrado que la justicia también se ejerce desde la información y cuidando las finanzas de las familias mexicanas, por ello, se une al 49 aniversario de la publicación que honra tanto la confianza como la educación económica del país.

Gracias por permitirnos celebrar este momento aquí, en la Secretaría de Economía, donde convergen las instituciones que trabajan por el bienestar de México. Olivia Salomón

Olivia Salomón resalta la importancia de cuidar al consumidor

Olivia Salomón señaló que en el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum la protección al consumidor es una política pública con sentido social, en donde el Estado prioriza la economía de las personas sobre intereses propios.

Asimismo, recordó que la Revista del Consumidor nació en noviembre de 1976 con la vocación de informar, orientar y empoderar al pueblo mexicano, y aseguró que:

durante casi medio siglo ha sido una aliada del hogar y una guía del consumo responsable, publicando cientos de estudios de calidad que han ayudado a millones de familias a tomar decisiones informadas, a defender sus derechos y a distinguir entre el valor real de un producto y el brillo de la mercadotecnia. Olivia Salomón

Por su parte, Iván Escalante Ruiz, agradeció a la Lotería Nacional por abrir un espacio para celebrar, con un billete alusivo, el 49 aniversario de la Revista del Consumidor, publicación que durante casi cinco décadas ha acompañado a las familias mexicanas a ejercer sus derechos y a tomar mejores decisiones de compra.

Indicó que el billete, del que se imprimirán dos millones 400 mil cachitos, no sólo rinde homenaje a una revista, sino a una historia compartida pues cada número impreso es parte de la memoria colectiva de México.

Al igual que la Lotería Nacional, la Revista del Consumidor ha sabido mantenerse vigente, adaptarse a los nuevos tiempos y conservar su espíritu de servicio público. Ambas instituciones comparten una misma vocación: trabajar por el bienestar de las personas, por la equidad y por las oportunidades. Iván Escalante Ruiz

El Sorteo Superior No. 2865 tiene un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas.

La emisión de dos millones 400 mil cachitos ya está en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.