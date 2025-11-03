En el marco del 80 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), la Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, presentó el billete del Sorteo Zodiaco No. 1726, una edición especial que reconoce la labor de esta institución en la protección de obras intelectuales, la promoción de la identidad cultural y la defensa de los derechos de los creadores musicales.

Al evento asistieron: Olivia Salomón, Martín Urieta Solano, presidente del Consejo Directivo de la SACM, y Roberto Cantoral Zucchi, director general de la SACM.

Billete conmemorativo de Lotería Nacional dedicado a la Sociedad de Autores y Compositores de México. (Cortesía)

Lotería Nacional rinde homenaje a la Sociedad de Autores y Compositores de México

Durante la ceremonia, Olivia Salomón resaltó que este homenaje conmemorativo refleja el compromiso del gobierno de México de impulsar políticas culturales que promuevan la creatividad, el bienestar y la justicia social.

Asimismo, recordó que la cultura es un derecho que fortalece la identidad nacional y construye comunidad a través del arte, destacando programas como “México Canta”, el cual impulsa nuevos espacios para nuevas generaciones de compositores y compositoras.

Por su parte, el maestro Martín Urieta Solano, expresó su emoción por esta colaboración, y agradeció a Olivia Salomón por visibilizar la labor de los compositores y fortalecer el vínculo entre ambas instituciones.

Mientras tanto, Roberto Cantoral Zucchi, director general de la SACM, subrayó que la defensa del derecho de autor ha sido una lucha constante que garantiza que los creadores reciban una retribución justa por su trabajo.

¿Cuál es el premio del Sorteo Zodiaco No. 1726?

La Lotería Nacional recordó que esta edición especial forma parte del Sorteo Zodiaco No. 1726, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa de 24 millones de pesos en premio.

Asimismo, se dio a conocer que serán 2.4 millones de cachitos en todo el país, con un precio de 20 pesos por fracción o 400 pesos la serie, los cuales están a la venta en puntos autorizados y en la página miloteria.mx.