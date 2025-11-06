La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, develó el billete conmemorativo por el tercer aniversario de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), institución del Gobierno de México que impulsa el ahorro, la inclusión financiera y el acceso a créditos y microcréditos.

En reconocimiento a su labor para acercar productos financieros a los sectores más vulnerables, la Lotería Nacional dedicó el Sorteo Mayor No. 3992 a FINABIEN, entidad que contribuye a abrir oportunidades en un entorno económico cada vez más digitalizado.

Olivia Salomón devela billete conmemorativo de FINABIEN

El evento se realizó en el Museo del Telégrafo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la participación de Rocío Mejía Flores, directora general de FINABIEN, y Rogelio Mauricio Rivero Márquez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo.

Olivia Salomón dedica billete conmemorativo al tercer aniversario de FINABIEN. (Cortesía )

Durante su intervención, Olivia Salomón destacó que FINABIEN es una institución que nace del pueblo y para el pueblo, al consolidar una red de 1,700 sucursales que brindan servicios financieros donde no llega la banca comercial.

La funcionaria resaltó la alianza entre Lotería Nacional y FINABIEN, la cual ha permitido gestionar pagos de premios y fortalecer los canales de inclusión financiera. Además, señaló que ambas instituciones comparten el objetivo de generar bienestar en todo el país.

Salomón refirió que, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsa una visión en la que el desarrollo económico y el bienestar social avanzan de la mano.

Como ejemplo, mencionó la Tarjeta FINABIEN Paisano, una herramienta que ofrece a los connacionales una opción justa, segura y humana para enviar remesas y mantener viva la conexión con su tierra.

FINABIEN, una institución al servicio de los sectores vulnerables

Por su parte, Rocío Mejía Flores, directora general de FINABIEN, subrayó que el billete conmemorativo celebra tres años de transformación institucional, al pasar de Telecomm a una entidad moderna, cercana y comprometida con el bienestar de las familias mexicanas.

Agregó que FINABIEN impulsa miles de créditos dirigidos a los sectores más vulnerables, y actualmente a mujeres artesanas indígenas y afromexicanas mediante el programa “ApoyArte”, que promueve la responsabilidad y la inclusión financiera.

Asimismo, destacó que la Financiera se ha posicionado durante nueve semanas consecutivas como la mejor opción para el envío de remesas de Estados Unidos a México, de acuerdo con el más reciente reporte de la PROFECO.

Gracias a la colaboración entre ambas instituciones, las personas con cachitos ganadores pueden cobrar sus premios en cualquiera de las 1,700 sucursales FINABIEN. Hasta la fecha se han pagado 427 premios, por un monto total de 1.5 millones de pesos.

En representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Mauricio Rivero Márquez reconoció el trabajo de FINABIEN en materia de inclusión financiera, especialmente en la incorporación de mujeres al sistema financiero.

El funcionario destacó que la institución cuenta con una infraestructura física, tecnológica y humana capaz de reducir la brecha financiera y digital en México, sin equivalente en el sector privado o social.

Sorteo Mayor No. 3992 de la Lotería Nacional

Olivia Salomón recordó que con 255 años de historia, la Lotería Nacional continúa acompañando las causas que unen al pueblo mexicano.

Olivia Salomón dedica billete conmemorativo al tercer aniversario de FINABIEN. (Cortesía )

El Sorteo Mayor No. 3992 se realizará el 11 de noviembre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total de 66 millones de pesos.

Cada cachito es una historia, cada billete es una promesa y cada sorteo un recordatorio de que cuando la esperanza se multiplica, la transformación se vuelve irreversible. Olivia Salomón

Los cachitos, con un costo de 30 pesos, y las series de 600 pesos, ya están disponibles en puntos de venta y en miloteria.mx.

El sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.