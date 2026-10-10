Ocesa y el Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México Presentado por Heineken, se sumaron al Programa de Reforestación Urbana 2026 del Gobierno capitalino, a cargo de Clara Brugada con la donación de dos mil árboles y cuatro toneladas de composta.

La aportación se realizó en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y con la participación de su titular, Julia Álvarez Icaza, durante la jornada de plantación del 8 de octubre en el Centro Histórico.

La iniciativa busca vincular el aprovechamiento de residuos del entretenimiento en vivo con la recuperación de espacios verdes de la capital.

Plantar árboles transforma nuestras calles: nos da más sombra, abre espacios para la infiltración de agua y favorece a los polinizadores. La colaboración con OCESA nos ayuda a llevar estos beneficios al corazón de la ciudad. Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México

OCESA y México GP donan dos mil árboles y cuatro toneladas de composta (cortesía )

Reforestación urbana 2026 busca plantar un millón de árboles

El Programa de Reforestación Urbana 2026, anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene la meta de plantar un millón de árboles en zonas urbanas durante la actual administración. Los trabajos darán prioridad a los lugares con mayor escasez de áreas verdes y temperaturas más elevadas.

Entre las especies contempladas para la plantación se encuentran el tepozán, que favorece a los polinizadores; el tejocote y el capulín, como árboles frutales; el colorín, como árbol floral; el fresno y el encino, que sirven de refugio para aves e insectos; el palo dulce, resistente a la sequía, y la tronadora, adecuada para banquetas angostas.

La donación de OCESA y el México GP incorpora dos elementos complementarios: árboles para ampliar la cobertura vegetal y composta para mejorar las condiciones del suelo.

La composta aporta nutrientes, favorece la retención de humedad y fortalece la actividad de los microorganismos, lo que contribuye a crear condiciones favorables para el desarrollo de las plantas.

OCESA y México GP donan dos mil árboles y cuatro toneladas de composta (cortesía )

OCESA transforma residuos de conciertos en composta

Las cuatro toneladas de composta provienen del programa de aprovechamiento de residuos orgánicos que OCESA desarrolla en conciertos y festivales en alianza con Hagamos Composta.

A través de la separación, recolección y tratamiento de estos materiales, los residuos se transforman en un recurso que puede regresar al suelo y contribuir al cuidado de las áreas verdes.

La iniciativa forma parte de la estrategia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) de OCESA, que integra acciones de economía circular, gestión responsable de residuos y colaboración con autoridades y organizaciones especializadas.

Durante años hemos colaborado con la ciudad para dar vida al espacio público a través del entretenimiento. Hoy sumamos una nueva forma de hacerlo: aportar árboles y transformar los residuos orgánicos de nuestros eventos en composta para cuidar los espacios que compartimos. Jorge Uriza, director de relaciones institucionales de OCESA

Con esta participación, OCESA y el México GP buscan extender sus esfuerzos ambientales más allá de los recintos de espectáculos y contribuir a la reforestación urbana de la capital mediante la colaboración entre el sector público, las empresas y las organizaciones ambientales.