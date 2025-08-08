¿Regresa a la Fórmula 1? Aunque Checo Pérez tiene tiempo sin ser piloto de Red Bull, su nombre no ha dejado de sonar en la máxima categoría del automovilismo y varios rumores indican que será uno de los pilotos de Cadillac en la siguiente temporada.

En 2026 Cadillac competirá por primera vez en la Fórmula 1 y, de acuerdo a diversas fuentes, tienen prácticamente todo arreglado para Checo Pérez ocupe uno de sus dos asientos en la parrilla.

Incluso, en las últimas horas ha comenzado a circular una versión de que ya habría fecha para que la nueva escudería presente a Sergio Pérez como su piloto, algo que ha emocionado a los fans del mexicano.

Regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 es inminente: Cadillac lo presentaría en el receso de verano

De acuerdo con información compartida por BeinSPORTS, Cadillac tendría contemplado presentar a Checo Pérez como uno de sus pilotos de cara a la temporada 2026 en la pausa veraniega de la Fórmula 1.

El equipo de Cadillac aprovecharía el parón de la Fórmula 1 para presentar su proyecto, del cual Checo Pérez sería pieza fundamental y lo que marcaría su regreso a la máxima categoría del automovilismo tras su salida de Red Bull.

Checo Pérez. (MexSport via Paddocker / MexSport via Paddocker)

Además, el piloto tapatío ha insinuado su regreso de la F1 en sus redes sociales con algunas publicaciones o comerciales y ha reconocido abiertamente su deseo por volver a estar detrás del volante.

Checo Pérez emociona a sus fans con importante anuncio pero no era el que esperaban

A través de sus redes sociales, Checo Pérez compartió una cuenta regresiva, por lo que de inmediato sus seguidores echaron campanas al vuelo debido a que creían que era para anunciar su regreso a la Fórmula 1.

Sin embargo, se llevaron una gran decepción ya que el anuncio que Checo Pérez hizo fue para dar a conocer que su tienda en línea tendría grandes descuentos, y no tuvo nada que ver con los rumores que colocan en Cadillac.

En medio de los rumores que lo colocan de regreso a la F1, el piloto tapatío volvió a emocionar en vano a sus fans, pero a la vez los mantiene atentos a cada anuncio que hace en sus redes sociales, por lo que próximamente podría confirmar su acuerdo con Cadillac.