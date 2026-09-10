La panadería Green Rhino, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue nominada en la categoría de Mejor Panadería de los Premios MexBest, reconocimiento que pone bajo los reflectores una propuesta que busca renovar la experiencia de disfrutar el pan.

Detrás del proyecto se encuentra Richard Hart, fundador de Green Rhino, quien ha desarrollado una propuesta con una mirada internacional, pero vinculada con los sabores y productos de la gastronomía mexicana. La calidad de los ingredientes, la creatividad y la experimentación son algunos de los elementos que distinguen a la panadería.

Green Rhino apuesta por una nueva experiencia alrededor del pan

La propuesta de Green Rhino parte de la curiosidad por los ingredientes y las técnicas de panadería para crear productos que exploran nuevas posibilidades. Su menú incorpora ideas diferentes y busca sorprender, sin perder la conexión con referencias de la cocina mexicana.

Esta filosofía también está relacionada con la trayectoria de Richard Hart, cuyo trabajo en la panadería y la gastronomía ha recibido reconocimientos internacionales. Su experiencia le ha permitido desarrollar una visión en la que las técnicas contemporáneas pueden convivir con los sabores y productos tradicionales de México.

Para Green Rhino, la innovación no significa dejar atrás la tradición, sino explorarla desde nuevas perspectivas. Por ello, la propuesta también considera el trabajo de las personas detrás de cada producto, así como los ingredientes, las técnicas y la experiencia que recibe el cliente.

¿Cómo se elige a la Mejor Panadería en MexBest?

Los Premios MexBest reconocen diferentes categorías relacionadas con la gastronomía y la hospitalidad en México, entre ellas hoteles, restaurantes, bares, panaderías y taquerías.

La selección está a cargo de un jurado especializado conformado por 30 expertos de distintas áreas, elegidos por un consejo editorial. Antes de iniciar las evaluaciones, los jueces reciben capacitación del British Butler Institute y Hospitality & Butler, instituciones especializadas en hospitalidad.

Durante varios meses, los integrantes del jurado visitan establecimientos y evalúan distintos aspectos, como la propuesta gastronómica, el servicio, la calidad de los ingredientes, la innovación, la sostenibilidad, el diseño y la experiencia general.

Posteriormente, las evaluaciones se convierten en puntuaciones que son analizadas y deliberadas por el propio jurado para determinar a los nominados y, finalmente, a los ganadores de cada categoría.

La nominación de Green Rhino a Mejor Panadería representa así una oportunidad para que la propuesta encabezada por Richard Hart forme parte de una plataforma que busca reconocer proyectos destacados de la gastronomía y hospitalidad mexicana.