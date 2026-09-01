Ante el regreso de Street Fighter al cine, Paramount anunció que el elenco de la película tendrá un evento especial en la CDMX, donde convivirán con algunos fans.

Si estás esperando la película de Street Fighter, a continuación te daremos todos los detalles de la llegada del elenco a la CDMX.

¿Cuándo será la visita del elenco de Street Fighter a CDMX?

De momento no se ha mencionado la fecha exacta de la visita del elenco de Street Fighter a la CDMX, solo que será previo al estreno de la película en octubre de 2026.

Se espera que la visita del elenco de la película de Street Fighter a la CDMX se dé durante el mes de septiembre, posiblemente en la segunda mitad del mismo.

Igualmente, no se ha anunciado el talento que estará presente en la capital del país; no obstante, algunos fans piensan que el tour sería en la semana del 16 de septiembre.

Esto debido a la visita de la WWE a México los días 11 y 14, recordando que los luchadores Cody Rhodes y Roman Reings son parte del elenco.

Por lo que se podría aprovechar su visita para hacer el evento alrededor de la película de Street Fighter.

¿Qué actividades habrá con el elenco de Street Fighter en CDMX?

Aunque tampoco se tienen las actividades alrededor de la visita del elenco de Street Fighter a la CDMX, se espera que sean las clásicas de este tipo de eventos.

Es decir, el elenco de Street Fighter en la CDMX tendría una alfombra roja, firmaría autógrafos de los fans, además de dar entrevistas a medios y tal vez una conferencia.

No se espera que haya más actividades fuera de las ya conocidas, aunque no se descarta alguna cosa extra tomando en cuenta la popularidad del videojuego en México.

Algo más a mencionar es que no se indicó si durante la visita del elenco habría alguna función especial o adelanto de la película.