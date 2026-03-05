Durante la Mañanera del Pueblo, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, dio a conocer que la dependencia, en coordinación con la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y comunidades vecinales, construirán y rehabilitarán mil 200 canchas en 29 estados del país, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

Sedatu construye 800 canchas nuevas y rehabilita 400 rumbo al Mundial Social 2026

La funcionaria explicó que 400 canchas serán rehabilitadas y se construirán 800, de las cuales ya se cuenta con un avance de 265 canchas en 114 municipios en 23 estados del país.

Asimismo, señaló que durante la segunda semana de marzo se comenzarán obras en 270 canchas y en la tercera semana de 265 canchas más, con el objetivo de que sean entregadas durante el mes de mayo.

“Este trabajo se lleva de la mano de la Conade; primero ubicamos en dónde construir, revisar la parte técnica, tamaño, material; y se hizo un diagnóstico para determinar áreas susceptibles de construcción para evitar inundaciones y que se tuviera regularizada la tierra” Edna Rangel, titular de Sedatu

Rangel detalló que las canchas serán sede de los 74 mundialitos y de las seis copas nacionales organizadas por la Conade, por lo que servirán para fomentar el deporte y la participación de primarias y de bachillerato, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores.

Por su parte, Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial 2026, aseguró que este año se han construido y rehabilitado 4 mil 208 canchas en todo México, trabajo que se ha dado gracias a la coordinación interinstitucional.

“Las canchas son una herramienta fundamental de construcción de paz, de hacer comunidad y de transmitir los valores que tiene el fútbol. El fútbol nos enseña disciplina, nos enseña trabajo en equipo, nos enseña a definir las metas conjuntas y cómo lograrlas. Justamente es así como construimos los trabajos conjuntos con la FIFA rumbo a la tercera Copa Mundial y con el Mundial Social” Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial

Finalmente, el titular de la Conade, Rommel Pacheco, aseguró que estas canchas permanecerán en las comunidades para que niñas, niños y adolescentes continúen entrenando y construyendo su futuro en el deporte.