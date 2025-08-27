Mauricio Tabe informó que en Miguel Hidalgo ya se reparó el 82 por ciento de los mil 700 baches comprometidos, con más de mil 400 atendidos.

Aseguró que la meta se cumplirá antes de lo previsto y destacó la participación de funcionarios que se sumaron a las brigadas.

Compromiso de “Cero Baches”

El alcalde reiteró su objetivo de convertir a Miguel Hidalgo en una alcaldía con calles libres de baches, priorizando la seguridad vial de vecinos y conductores.

Mauricio Tabe reconoció el esfuerzo de los servidores públicos y retó a otras alcaldías a comparar la calidad de sus vialidades.

Mauricio Tabe reporta 82% de avance en reparación de baches en Miguel Hidalgo (Cortesía)

Obras en Río San Joaquín y nuevas pavimentaciones

Mauricio Tabe anunció el inicio de trabajos de repavimentación en la lateral de Río San Joaquín, afectados por daños históricos del Sistema de Aguas.

Explicó que las obras se desarrollarán en tres etapas para no paralizar el tránsito.

También adelantó proyectos con Grupo Carso y Grupo Ángeles.

Calles renovadas y seguridad ciudadana

El alcalde Mauricio Tabe subrayó que la zona quedará completamente renovada, con calles iluminadas, banquetas amplias y concreto hidráulico.

Además, destacó los resultados del “Operativo Verano Seguro”, que registró saldo blanco y una reducción del 50 por ciento en delitos de alto impacto.