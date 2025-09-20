Erick Vicente Acevedo Romero, mejor conocido como el “héroe de Iztapalapa”, murió hoy luego de la explosión de una pipa en el puente de la Concordia del pasado 10 de septiembre; los detalles.

Tras varios días de debatirse por su vida, Erick Vicente murió hoy 17 de septiembre a causa de la explosión en Iztapalapa, tragedia que le dejó quemaduras en todo su cuerpo, pero será recordado como un héroe.

Erick Vicente, el ‘héroe de Iztapalapa’ (Redes sociales)

Confirman la muerte de Erick Vicente, ‘héroe de Iztapalapa’, que salvó a personas en explosión

La tarde del viernes 17 de septiembre se confirmó la muerte de Erick Vicente, chófer de 33 años de edad que ayudó a sus pasajeros a salir de un microbús durante la explosión en Iztapalapa.

Erick Vicente será recordado como el “héroe de Iztapalapa”, pues frente a la explosión, el chófer ayudó a bajar a sus pasajeros, cuando pudo haber corrido y salvar su propia vida.

De acuerdo con la información, Erick Vicente se encontraba en el Hospital Rubén Leñero en estado grave, pues tenía quemaduras del 100% en su cuerpo, heridas que lo llevaron a la muerte.

Muere Erick Vicente, ‘héroe de Iztapalapa’; suman 26 muertos de la explosión del puente de la Concordia

La Secretaría de Salud de Ciudad de México (CDMX) reportó que hasta el 19 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, habían 25 muertos a causa de la explosión en Iztapalapa, sin embargo, la cifra ha aumentado.

Erick Vicente, el “héroe de Iztapalapa”, murió esta tarde luego de que sus familiares confirmaran que se debatía por su vida, además de que su vista estaba en riesgo debido a las graves lesiones por quemaduras.