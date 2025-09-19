El nuevo informe por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México sobre las víctimas tras la explosión de la pipa en Iztapalapa reporta 25 muertes totales.

La noche del 18 de septiembre se registraban 22 víctimas mortales, pero a la última actualización de la mañana del 19 de septiembre son tres muertes más, entre ellos un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Una noche tormentosa para familiares de las víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa entre inmediaciones de la CDMX y Estado de México, pues se registraron 3 muertes más.

El registro dado por la Secretaría de Salud Pública de CDMX, informó que son 25 las muertes totales, siendo estas las tres víctimas más recientes:

Jaime Javier Becerra Urieta de 49 años de edad

Giovani Martínez Llanos de 17 años de edad

María Salud Juaurrita Molina de 35 años de edad

Asimismo, se detalló que al corte matutino del 19 de septiembre son 21 las víctimas hospitalizadas y 38 las dadas de alta.

Reporte matutino al 19 de septiembre de víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa. (@SSaludCdMx)

Sobre el impacto que causó la explosión de la pipa de gas Silza en la víctima Jaime Javier Becerra Urieta fue 50% de la “superficie corporal” quemada, muriendo en el Hospital General Rubén Leñero.

El estudiante del IPN, Giovani Martínez Llanos tuvo 80% de la “superficie corporal” quemada y murió en el Hospital de Traumatologia “Victoriano de la Fuente Navaez”.

Y respecto a María Salud Juaurrita Molina, quien no tuvo un primer registro de consecuencias de la explosión, murió en el Hospital General Rubén Leñero.

Ante la noticia de la muerte del estudiante Giovani Martínez Llanos, el IPN compartió el obituario del alumno del CECyT 7 “Cuauhtémoc”, mandando condolencias a su familia.