Familiares confirmaron la muerte de Abril Díaz Castañeda, de 34 años de edad, luego de que fuera víctima de la explosión en Iztapalapa.

De acuerdo con los reportes, Abril Díaz Castañeda presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo, debido a que fue alcanzada por las llamas que generó el estallido.

Con esto la cifra de víctimas se elevó a 22 personas muertas, mientras que 25 permanecen hospitalizadas tras la explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre de 2025, en el Puente La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Explosión en Iztapalapa: Muere Abril Díaz Castañeda; suman 22 víctimas

En un informe actualizado la noche del jueves 18 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que el número de muertos por la explosión en Iztapalapa se elevó a 22 personas.

Esto con la muerte de Abril Díaz Castañeda, quien se encontraba hospitalizada en el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en la CDMX.

Pese a que la empresa transportadora de gas Silza, responsable de la pipa, aseguró que se haría cargo de la reparación del daño, la familia de Abril Díaz Castañeda no habría recibido hasta el momento ningún apoyo económico.

Abril Díaz Castañeda era considerada como una de las víctimas más graves de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa con el 95% de su cuerpo quemado, por lo que los médicos habían señalado que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir.

Memorial por la explosión en Iztapalapa (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Explosión en Iztapalapa: Suman 22 muertos y 25 hospitalizados

La Secretaría de Salud de la CDMX, compartió el reporte actualizado de víctimas por la explosión en Iztapalapa.

De acuerdo con la información, hasta el momento 22 personas han muerto debido a la gravedad de lo sucedido en el puente de La Concordia.

Armando Antillón Chávez (45 años) Ana Daniela Barragán Ramírez (19) Juan Carlos Bonilla Sánchez (41) Misael Cano Rodriguez (39) Irving Uriel Carrillo Reyes (20) Carlos Iván Contreras Salinas (29) Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57) Eduardo Noé García Morales (sin datos) José Gabriel Hernández Méndez (17) Juan Antonio Hernández Betancourt (51) Jorge Islas Flores (50) Alicia Matías Teodoro (49) Juan Carlos Sánchez Blas (15) Gilberto Aaron (sin datos de apellidos) (47) Jesús Joel Tovar García (40) Edgar Santiago Álvarez (51) Omar Alejandro García Escoesa (28) Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30) Fernando Soto Munguía (34) Eduardo Romero (30) Norma Chávez Ortega (50) Abril Díaz Castañeda (34)

En tanto, la Secretaría de Salud en CDMX compartió que suman también 25 personas hospitalizadas, por 37 personas que ya fueron dadas de alta.