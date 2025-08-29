Murió la bebé que fue encontrada abandonada en un bote de basura en los baños públicos de una estación UAM-I del Metro CDMX.

El IMSS Bienestar informó la muerte el jueves 28 de agosto a las 14:45 horas luego de presentar una serie de complicaciones.

Cabe recordar que una vez que fue encontrada por una trabajadora de los baños públicos en Iztapalapa, el 25 de agosto, fue trasladada al Hospital Pediátrico de Legaria donde murió después de tres días de atención.

¿De qué murió la bebé abandonada en estación del Metro CDMX UAM-I? aún no hay detenidos

El IMSS Bienestar dijo que informó inmediatamente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para continuar con la investigación. Se sabe que aún no hay detenidos por este caso.

La dependencia de salud informó que la menor se encontraba en el Hospital Pedriátrico de Legaria y presentaba diversas complicaciones como:

Hemorragia intraventricular con hidrocefalia

Daño cerebral severo

Otras fallas multiorgánicas

Inicialmente se señaló que el diagnóstico de salud era reservado y con la complicaciones presentadas derivó en su muerte.

¿Cómo sigue el bebe abandonado en Tacubaya? Sigue estable

Sobre el bebé que fue encontrado abandonado el 23 de agosto en Tacubaya, el IMSS Bienestar informó que continúa estable.

Este bebé se encuentra ingresado en el Hospital Pediátrico de Tacubaya continúa recibiendo atención médica.

La dependencia agregó que se mantiene en comunicación con el Ministerio Público y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Cabe recordar que por este hecho fueron detenidas dos personas de 27 años cada una, al parecer los padres del menor.

El bebé de Tacubaya había sido abandonado solo con pañal y una manta blanca, por lo que los policías que lo encontraron lo cubrieron con su chamara y corrieron a combarle cobijas en una tienda Suburbia cercana.

El bebé presentaba inicios de hipotermia pero fue atendido por servicios de emergencia gracias al rescate que se hizo del bebé a partir de una alerta en el C2.