Luego de anunciar su embarazo, Heyitspriscila y Miguel Mon ya saben el género de su bebé.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió con emoción el momento especial en el que se enteraron si serán papás de un niño o niña.

Heyitspriscila y Miguel Mon dieron a conocer que ya saben qué género será su bebé.

La pareja, conocida por compartir momentos de su vida en redes sociales, publicó un video para la revelación del género de su bebé.

Heyitspriscila y Miguel Mon decidieron mantener en secreto el sexo de su bebé, pero nos regalaron uno de los momentos más especiales.

Ambos realizaron un picnic romántico en medio de la naturaleza, que estuvo adornado con flores, un pastel y fotos del ultrasonido.

“Espero que tenga tu risa”, se escucha decir a Miguel Mon a su amada Heyitspriscila, a lo que ella responde: “Te amo”.

Heyitspriscila indicó que se siente confundida sobre el género de su bebé y comentó que “he cambiado millones de veces” su predicción.

Heyitspriscila y Miguel Mon coordinaron con sus atuendos al lucir prendas de color crema.

La pareja, quien dio a conocer su embarazo en julio de 2025, reflejó la emoción por la llegada de su primer bebé.

Heyitspriscila sigue sin creer que está embarazada de Miguel Mon

Heyitspriscila se sinceró con sus seguidores y expresó su emoción por estar embarazada, algo que ni ella se cree.

A través de Instagram, Heyitspriscila compartió una nueva foto para presumir su creciente pancita de embarazo.

“Minutos antes de enterarme del género de mi bebé! Sigo sin creer que estoy embarazada y menos que ya sé que será mi bebé” Heyitspriscila

Heyitspriscila se encuentra feliz ahora que sabe el género que será su bebé, noticia que mantendrá en secreto por tiempo indefinido .

Sin embargo, la influencer dejó entrever su alegría por esta nueva etapa de maternidad.

Heyitspriscila y Miguel Mon dieron a conocer que, tras nueve años intentándolo, finalmente lograron quedar embarazados.

Heyitspriscila abrió su corazón al contar que junto a Miguel Mon vivió en silencio su batalla contra la infertilidad.

“Fuimos bendecidos”, escribió en el pie de foto, acompañado de adorables fotos que los mostraban en la playa.