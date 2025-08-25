Un bebé fue abandonado en la colonia Tacubaya de la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México (CDMX) y por esa razón detuvieron a dos personas.

El bebé abandonasdo en Tacubaya fue encontrado en la esquina de avenida Jalisco y periférico Adolfo López Mateos la mañana del sábado 23 de agosto.

El bebé de cuatro meses solo tenía pañal y estaba envuelto únicamente en una cobijita color blanco.

Policías recibieron una alerta a través del C2 poniente y acudieron al lugar el sábado 23 de agosto por la mañana.

Ahí comprobaron que había llantos y que provenían de un envoltorio ubicado en la banqueta por lo que procedieron a revisarlo.

Bebé abandonado en Tacubaya es encontrado por policías y corren a comprarle cobijitas de Suburbia

Ante el frío de la madrugada un policía le dio calor al bebé abandonado en Tacubaya arropándolo con su chamarra mientras otro corrió a comprarle cobijas y ropa en la tienda departamental Suburbia, así como un biberón con leche.

Se solicitó una ambulancia, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes señalaron que el bebé iniciaba a presentar una ligera hipotermia por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Capturan a papás del bebé abandonado en Tacubaya

Los policías rindieron una declaración en el ministerio público y se inició la investigación para identificar a los familiares del bebé.

El análisis que se hizo mediante cámaras de vigilancia apuntó a un hombre y una mujer quienes abandonaron al bebé y posteriormente ingresaron a la estación Tacubaya del Metro.

Para este domingo 24 de agosto se capturó a las dos personas tras un operativo que se desplegó en la zona.

La mujer tenía la misma ropa con la que fue captada en el video abandonando al bebé.

Tanto el hombre como la mujer tienen 27 años y fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México quiénes van a definir su situación legal.