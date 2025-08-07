La influencer mexicana, Marisol Domínguez Maya, mejor conocida como AimeP3 -de 36 años de edad- anunció a través de redes sociales el nacimiento de su primer hijo.

Aunque surgieron rumores del nacimiento hace un par de días, AimeP3 comparte este jueves 7 de agosto la primera publicación hacia su bebé.

Aimep3 revela que será mamá de un niño (Instagram/@aimep3ofiicial )

AimeP3 confirma el nacimiento de su hijo, Francisco Daniel

A través de una publicación e historias en Instagram, AimeP3 confirmó el nacimiento de su bebé, Francisco Daniel, a quien, a través de una ilustración de ambos, le dedicó unas emotivas palabras, dejando entrever su emoción y agradecimiento por esta nueva etapa en su vida:

“Siempre le pedí a Dios un hombre que me quisiera por lo que soy, no por lo que le puedo dar, que me amara incondicionalmente, y al fin me lo mandó, ese hombre que siempre soñé. Estoy muy feliz y agradecida.” AimeP3

AimeP3 confirma el nacimiento de su hijo (@aimep3ofiicial / Instagram)

Rumores apuntan, AimeP3 habría dado a luz hace unos días

Hace unos días, a través de publicaciones en redes sociales, circuló información sobre el nacimiento del bebé de AimeP3.

De acuerdo a los rumores, se dice que AimeP3 habría dado a luz el 4 de agosto de 2025, en el Hospital La Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Sin embargo, éstas son sólo especulaciones, pues recién entre el 6 y 7 de agosto, la creadora de contenido compartió historias donde amigos cercanos prendían una vela en señal del próximo nacimiento de su hijo.

AimeP3 confirma el nacimiento de su hijo (@aimep3ofiicial / Instagram)

¿Quién es el papá del bebé de AimeP3?

Cuando AimeP3 anunció su embarazo el 7 de marzo de 2025, dejó claro que no consideraba relevante revelar la identidad del padre, afirmando que era un asunto privado.

En un video de YouTube, expresó, es un tema que prefiere mantener para ella mismo, cuestionando el interés público en saber quién era.

Sin embargo, en junio de 2025, la identidad del padre habría sido filtrada, señalando a un hombre presuntamente llamado Héctor Lona.

Según una declaración viral de AimeP3, ella le pidió a este hombre que mantuviera su perfil en privado para evitar que los fans, descritos como “mejores que el FBI”, descubrieran su identidad.

No obstante, se dice que él no siguió estas recomendaciones, y su rostro fue revelado en redes sociales.