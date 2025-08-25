En la Ciudad de México (CDMX) se ha desatado la indignación ante los casos de bebés abandonados en diferentes demarcaciones.

Durante las últimas 72 horas se han registrados 2 nuevos casos de abandono de bebés en CDMX que, afortunadamente, han sido localizados con prontitud por las autoridades capitalinas.

Cabe señalar que por uno de estos casos se logró la detención de dos personas.

En mayo pasado un bebé recién nacido, aún con el cordón umbilical, fue encontrado dentro de una bolsa de basura, en la colonia Plateros de la alcaldía Álvaro Obregón.

En la misma alcaldía otro bebé fue encontrado abandonado a finales de junio, esto en la colonia Lomas de San Ángel Inn.

Bebés abandonados en CDMX: Policía rescata a menor en baños de Estación UAM en Iztapalapa

La mañana del lunes 25 de agosto un elemento de la Policía de la CDMX identificó y rescató a un bebé recién nacido dentro de los baños de la estación UAM del Metro CDMX.

De acuerdo con los reportes, se trata de un recién nacido que fue ubicado en el suelo del baño dentro de una pequeña manta, tras su localización, fue envuelto en una chamarra y trasladado por el mismo elemento a un hospital de Iztapalapa.

El policía entró corriendo al área de urgencias anunciando “traigo un bebé”; luego de entregarlo al personal de salud, preguntó si seguía con vida. Se desconoce el estado de salud del menor.

El rescate del bebé se logró luego de que operadores del Centro de Comando y Control Oriente (C2) identificaran el llanto del menor, por lo que alertaron a elementos que realizaban un recorrido por el Barrio San Miguel.

Autoridades ya abrieron una carpeta de investigación por el abandono del bebé, y se comenzó con el análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los responsables.

#LoÚltimo 🚨I Abandonan recién nacido en sanitario al exterior del Metro UAM



Oficiales de la SSC-CDMX (@SSC_CDMX) encontraron esta mañana a un bebé abandonado en baños públicos del Barrio San Miguel y lo trasladaron rápidamente a un hospital para recibir atención médica.… pic.twitter.com/fOVxKqwmAG — Josue Aguilar (@josuealeexis) August 25, 2025

Bebés abandonados en CDMX: Detienen a 2 por abandonar a niño de 4 meses en calles de Tacubaya

Dos días antes, el 23 de agosto, un bebé de 4 meses fue encontrado abandonado en calles de Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El bebé fue rescatado por elementos de la policía capitalina luego de que el C2 los alertara por la presencia del menor en una banqueta ubicada en Avenida Jalisco, esquina con Anillo Periférico.

El niño de 4 meses de edad se encontró con hipotermia, por lo que el policía que lo rescató lo envolvió con su chamarra mientras arribaban elementos de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

#TarjetaInformativa | Uniformados de la #SSC localizaron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la @AlcaldiaMHmx.



Los hechos se desarrollaron cuando los policías acudieron de inmediato a la avenida #Jalisco y su esquina con el… pic.twitter.com/hHZn6zJJ8H — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 24, 2025

Por el abandono de este bebé en Tacubaya se logró la detención de un hombre y una mujer, ambos de alrededor de 27 años de edad, quienes habrían dejado al menor en la calle.

Fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes en atención a la carpeta de investigación abierta por este caso.