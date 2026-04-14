La mañana del 14 de abril de 2026, personal de limpieza del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) del Estado de México encontró a un bebé recién nacido en un bote de basura dentro de un sanitario del plantel.

Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital General Dr. José María Rodríguez, más tarde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar quién abandonó al menor de edad, hallado aún con el cordón umbilical en la colonia La Estrella.

Murió bebé abandonado el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Trabajadores de limpieza del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, reportaron que durante las labores de higiene en los sanitarios del instituto, localizaron a un bebé con vida y aún con el cordón umbilical.

Sobre lo ocurrido, los empleados declararon que el recién nacido fue localizado en un bote de basura al interior de uno de los baños de mujeres del plantel ubicado en la colonia La Estrella.

Policía de Ecatepec (cortesía )

Ante el hallazgo, el personal de limpieza solicitó la intervención de las autoridades del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, mismas que se pusieron en contacto con policías municipales.

En primera instancia, personal médico de la institución brindó los primeros auxilios al bebé y posteriormente elementos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar para trasladarlo al Hospital General Dr. José María Rodríguez.

La información establece que el recién nacido fue ingresado al hospital en estado delicado, por lo que especialistas le brindaron la asistencia requerida, pese a la cual más tarde se confirmó que murió.

Fiscalía abre carpeta de investigación por muerte de bebé abandonado

Derivado del hallazgo y muerte del bebé recién nacido que fue abandonado en un sanitario de mujeres del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, autoridades estatales informaron que atraerán el caso.

En específico, la FGJEM reportó que abrirá la carpeta de investigación correspondiente para resolver con puntualidad qué pasó y quién o quiénes fueron responsables de abandonar al recién nacido.