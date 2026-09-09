La Embajada de Estados Unidos en México difundió una serie de recomendaciones para actuar de manera segura ante un sismo, con el objetivo de reforzar la preparación de ciudadanos estadounidenses que residen o visitan el país.

Quedarse al interior de una edificación o inmueble, evitando puertas y salir corriendo Detener el auto y colocar freno de mano si se está manejando Buscar un área abierta y lejos de edificios, postes de luz y líneas eléctricas si se está en el exterior

El mensaje incluyó medidas básicas de protección para quienes se encuentren dentro de inmuebles, al volante o en espacios abiertos durante un temblor.

Aunque las indicaciones tenían un carácter preventivo, su publicación generó especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios las relacionaron erróneamente con la posibilidad de un próximo terremoto.

🚨 Seguridad ante temblores: Sepa Qué Hacer! 🚨

Si ocurre un terremoto, protégete de inmediato:

🏠 ¿Estás adentro? Quédate, no salgas corriendo. Evita las puertas.

🛏️ ¿Estás en la cama? Ponte boca abajo y cúbrete la cabeza y el cuello con una almohada.

🚗 ¿Estás… pic.twitter.com/NKhKP1A5LS — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 8, 2026

Alerta de la Embajada de Estados Unidos por sismos en México genera incertidumbre

Si bien las recomendaciones emitidas por la Embajada tenían finalidad preventiva, en redes sociales se optó por una interpretación diferente.

La historia de México con los sismos de gran magnitud ha guardado en la memoria colectiva de los ciudadanos una relación entre movimientos telúricos y el mes de septiembre.

Motivo por el cual usuarios relacionaron la información de la Embajada de Estados Unidos con un posible sismo en México.

Bocinas de alerta sísmica (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Cabe resaltar que dependencias como el Servicio Sismológico Nacional (SSN) establece que los sismos no se pueden predecir.

Del mismo modo, no existe un método que esté científicamente avalado en cuanto a la anticipación de cuándo, dónde y de qué magnitud pueden ser futuros sismos.

Por lo pronto, en zonas de alta actividad sísmica como lo es México se opta por la prevención para fortalecer a la población en cuanto a la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas.