El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hoy miércoles 28 de octubre, se han registrado al menos 11 temblores en el estado de Chiapas, el mayor con una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

De acuerdo con la información, la actividad sísmica se concentró principalmente en las costas de Chiapas, con varios movimientos telúricos localizados al suroeste de los municipios de Ciudad Hidalgo y Huixtla.

Enjambre sísmico en Chiapas deja al menos 11 temblores hoy

Desde las primeras horas de este miércoles, Chiapas registró un enjambre de sismos, luego de haber reportado que el temblor del pasado 17 de octubre ha dejado al menos 3 mil 224 réplicas hasta el 27 de octubre.

Enjambre de sismos en Chiapas: 11 temblores se registraron hoy (Captura de pantalla)

Hasta el cierre de esta nota, el SSN ha reportado 11 sismos, el primero reportado durante los primeros 8 minutos de este 28 de octubre, mientras que el más reciente se reportó pasadas las 13:00 horas.

Los reportes del enjambre de sismos en Chiapas son los siguientes:

Sismo magnitud 3.9 a las 0:08:18 (hora centro) a 145 km del suroeste de Mapastepec, Chiapas Sismo magnitud 3.3 a las 0:10:37 (hora centro) a 82 km del suroeste de Pijijiapan, Chiapas Sismo magnitud 3.5 a las 0:21:28 (hora centro) a 16 km al del noroeste de Cd Hidalgo, Chiapas Sismo magnitud 3.6 a las 0:34:34 (hora centro) a 20 km al del noroeste de Huixtla, Chiapas Sismo magnitud 4.1 a las 00:54:30 (hora centro) a 135 km al del suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas Sismo magnitud 3.5 a las 1:35:53 (hora centro) a 68 km al del suroeste de Mapastepec, Chiapas Sismo magnitud 4.1 a las 01:36:51 (hora centro) a 142 km al del suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas Sismo magnitud 3.9 a las 02:03:14 (hora centro) a 150 km al del suroeste de Huixtla, Chiapas Sismo magnitud 4.1 a las 04:49:16 (hora centro) a 137 km al del suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas Sismo magnitud 4.2 a las 12:55:52 (hora centro) a 132 km al del suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas Sismo magnitud 4.3 a las 13:06:07 (hora centro) a 150 km al del suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas

Cabe mencionar que Chiapas se encuentra en una región con importante actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, el monitoreo de temblores es constante.