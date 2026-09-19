El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezó una ceremonia para conmemorar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, donde destacó la importancia de mantener una cultura de prevención y preparación ante emergencias.

Durante el acto, realizado este sábado 19 de septiembre, se colocó una ofrenda floral y la enseña nacional fue izada a media asta. También se guardó un minuto de silencio con el puño en alto, acompañado por el sonido de las sirenas de unidades de emergencia.

Giovani Gutiérrez llama a fortalecer la prevención durante conmemoración de sismos. (cortesía )

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez estuvo acompañado por representantes del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación capitalina, además de integrantes de su gabinete.

El alcalde de Coyoacán señaló que la fecha permite recordar a las personas que perdieron la vida durante los sismos de 1985 y 2017, así como a quienes han fallecido en otros desastres naturales.

A todas ellas y a todos ellos nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestra memoria permanente. Pero recordar no significa solamente mirar hacia el pasado. Recordar significa aprender para proteger el futuro. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Giovani Gutiérrez llama a fortalecer la prevención durante conmemoración de sismos. (cortesía )

Giovani Gutiérrez destaca importancia de los simulacros

Durante la ceremonia, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez señaló que los acontecimientos del 19 de septiembre dejaron aprendizajes sobre la necesidad de prepararse para enfrentar fenómenos naturales.

El 19 de septiembre nos ha enseñado que no podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para reducir sus consecuencias, por eso la prevención debe de ser una tarea permanente y los simulacros son una herramienta fundamental. Un simulacro no es un trámite ni una ceremonia, es un entrenamiento para la vida, para protegerla, para cuidarla, para resolver y tomar medidas necesarias para preservarla. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

También llamó a mantener presente la importancia de estar preparados y señaló que las acciones de gobierno deben considerar medidas para preservar la vida.

En esta fecha es necesario reiterar que nunca nos olvidemos de la importancia de estar preparados de la mejor manera. Nunca nos olvidemos de sus lecciones y cada simulacro, cada obra, cada servicio y cada acción de gobierno, tenga siempre presente la preparación necesaria para preservar la vida. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Giovani Gutiérrez llama a fortalecer la prevención durante conmemoración de sismos. (cortesía )

Coyoacán realiza simulacro y activa comité de Protección Civil

Después de la ceremonia conmemorativa se llevó a cabo un simulacro de sismo y se instaló el comité de Protección Civil para realizar un ensayo completo ante una posible situación de emergencia.

En estas actividades participaron Etelvina Sandoval Flores, subsecretaria de Educación de la SECTEI, y el ex legislador y luchador social Jesús Martín del Campo.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez reiteró que la prevención y la preparación permanente son herramientas para reducir las consecuencias de los fenómenos naturales y fortalecer la capacidad de respuesta ante una emergencia.